Rosalía y Rajoy

Broncano hasta ahora ha confiado en su propio sello por encima del entrevistado ocasional

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:02

El invitado importa, vaya si importa. Por mucho que se empeñen Broncano y Motos las cuentas en sus shows salen mejor si el entrevistado acompaña. ... Y esta semana se ha notado más que nunca con la holgada victoria que el primero logró el lunes cuando Rosalía decidió presentar allí en primicia su nuevo disco. 'La revuelta' consiguió ese día colocarse cinco puntos por encima de su principal competidor en estricta coincidencia. Luego las aguas volvieron a su cauce y el programa de Antena 3 retomó, el resto de días, su ventaja frente a la oferta de TVE.

