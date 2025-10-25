El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Isabel Preysler y Pablo Motos. Antena 3

La Preysler y Motos

Crítica TV ·

Es curioso que queden todavía detalles por desvelar de la vida de esta habitual de la prensa del corazón

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Otro de los eventos de la semana ha sido la publicación de las memorias de Isabel Preysler. Llevamos unos cuantos 'hitos' en los últimos días, ... entre la venta de las entradas para la reunión de La Oreja de Van Gogh y la especie de 'performance' que preparó Rosalía en Madrid para presentar la portada de su nuevo disco. Faltaba Isabel, que acudió a 'El Hormiguero' a hablar de su libro. Qué menos, teniendo en cuenta lo bien que cuidan las hormigas de su hija, a la que permiten cada jueves opinar de todo como experta en nada que es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  2. 2 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  3. 3 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5

    Pinar de Antequera, la única zona de Valladolid donde se soterró: «El plano urbanístico en sí es una pena»
  6. 6

    Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla
  7. 7

    Niños y coches, obligados a compartir espacio a la salida de un colegio de Valladolid
  8. 8 De Luis Tosar a Lolita Flores: quién es quién en la 70ª edición de la Seminci
  9. 9 Herida una mujer de 47 años en una colisión entre dos turismos en Valladolid
  10. 10

    Los dos acusados de matar dos venados en un coto de Aguilar: «Volvíamos de un merendero en Salinas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Preysler y Motos

La Preysler y Motos