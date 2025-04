Lara Álvarez: «Me siento en Honduras como en mi casa»

J. Moreno Madrid Jueves, 8 de abril 2021, 00:31 Comenta Compartir

Los concursantes de 'Supervivientes 2021' ya se encuentran en Honduras para iniciar su andadura en el 'reality' más extremo de Mediaset. En la primera gala, que Telecinco estrena esta noche a las 22:00 horas, habrá una importante novedad que trastocará el inicio del formato. La audiencia tendrá que elegir el destino de los 16 concursantes de la edición y decidir cuál de ellos saltan del helicóptero al mar, para iniciar la aventura en la isla del Pirata Morgan, y quienes se quedan en un barco encallado a la espera de poder convertirse en supervivientes de pleno derecho.

«El espectador de 'Supervivientes' está mucho más presente este año. Va a tener un papel fundamental con las propias tramas del concurso», adelanta la presentadora Lara Álvarez (Gijón, 34 años) en un encuentro con los medios, a pocos días de partir hacia Honduras. La asturiana promete que la nueva edición será «muy interactiva» con el público y con poder de decisión en la «dinámica y mecánica» del programa. Y anuncia que el helicóptero no solo aparecerá en el primer programa.

Será el séptimo año en el que Lara Álvarez viaja junto a los concursantes para presentar desde la isla, mientras que Jorge Javier Vázquez repite como maestro de ceremonias desde el plató en Madrid. Cuenta que en su maleta cada vez lleva menos objetos «imprescindibles» porque ya está «habituada» a Honduras. «Lo siento como mi casa. Al principio me llevaba la cafetera, unas velas, pero ahora más que objetos, me llevo las ganas y fuerzas con las que me tomo este reto, que va a ser mayor que ningún otro año», explica.

La asturiana confiesa que no le da tiempo a aburrirse durante los tres meses que dura 'Supervivientes'. Entre galas y debates, dedicará su tiempo libre a seguir con las clases de inglés y continuar con los proyectos que tiene en marcha, como 'Aliados', en su cuenta de Instagram, donde también narrará los contenidos del 'reality'. Aprovechará, además, para disfrutar de la playa yendo descalza. «Es una de las cosas que más disfruto», relata. Respecto a si tiene una nueva pareja, se muestra tajante e irónica: «Soy la mujer que más novios tiene en España. Parece que la palabra amigo no existe».

Casting de lo más «variopinto»

El casting de le nueva edición cuenta con 16 perfiles de lo más variopintos. No faltarán personajes del propio universo Mediaset, como los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' Tom Brusse, Melyssa Pinto, Marta de Lola, o concursantes de anteriores 'realities', entre los que se encuentran Gianmarco Onestini, Alejandro Albalá, Carlos Alba ('MasterChef') o Lara Sajen, que ya concursó en 'Maestros de la Costura'.

También habrá reencuentros de los más esperados, como el de Marta López y Alexia Rivas. Ambas protagonizaron un triángulo amoroso durante el confinamiento en lo que se conoció como el 'Merlosgate', en el que se pilló desnuda a la exreportera de 'Socialité' en casa de Alfonso Merlos, entonces pareja de la colaboradora de 'Sálvame'. Además, debutarán como participantes Palito Dominguín, sobrina de Miguel Bosé, y Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja. Cierran el casting el presentador Agustín Bravo, el bailaor Antonio Canales, la actriz italiana Valeria Marini, Silvia Pantoja, la polémica prima de la 'tonadillera', y Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores.