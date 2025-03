Jesús Vázquez: «La telerrealidad tiene esa cosita de la inmediatez»

JUlián Alía Lunes, 14 de septiembre 2020, 00:07 Comenta Compartir

El confinamiento llega a también a 'Mujeres y hombres y viceversas'. La nueva temporada del programa, que estrena Cuatro hoy a las 13.15 horas, incluye grandes cambios en el formato, y ahora tronistas y pretendientes viven las 24 horas del día bajo un mismo techo. Y también cambia el presentador, ya que a partir de hoy es Jesús Vázquez (Ferrol, La Coruña, 55 años) el encargado de ponerse al frente.

–¿Cómo son las normas de convivencia?

–Es un formato nuevo que se va a ir creando en función de lo que vaya pasando. La idea es que la zona de los tronistas sea para los tronistas, que tengan un espacio para separarse de sus pretendientes y poder reflexionar, estar tranquilos, decidir qué es lo que más les conviene… Y los pretendientes, en principio, no entrarán en esa zona. Eso es lo que tenemos como norma y que vamos a intentar que se cumpla, pero claro, son 16 personas jóvenes, atractivas, con ganas de conocer el amor… Nos van a pasar muchas cosas, y yo creo que esa es una de las grandes maravillas de este programa. No vamos a tener policía en cada habitación vigilando. Y digo más, estoy deseando que pasen cosas (risas). Nosotros ponemos las normas, pero como dijo alguien, están para romperlas.

–Mucha gente intenta aprovechar este tipo de programas para entrar en el mundillo y no para conocer el amor. ¿Qué le parece esa actitud?

–Evidentemente nos pueden engañar, pero el 'casting' de este año ha intentado buscar un perfil que va más allá de querer hacerse un hueco en la tele para ser luego colaborador de un programa. Es gente que tiene ya otro rumbo en su vida, que está trabajando en otras cosas, y que a nosotros nos han convencido de que buscan realmente el amor, porque han tenido malas experiencias, porque hasta ahora estaban con otras cosas y no han tenido tiempo de conocer a otra persona… Si nos la han colado, pues nos la han colado.

–Últimamente se le ha visto en muchos 'talents'. ¿Le apetecía un programa así?

–Me apetece muchísimo. He hecho de todo, incluso 'dating shows' de ligar, de buscar pareja. Hace poco hice 'Me quedo contigo', y lo disfruté muchísimo. Me gusta volver a tocar los 'realities', porque es un formato que con la llegada de los 'talents' me los he hecho todos. Y me encantan. La telerrealidad tiene esa cosita de la inmediatez, que vives lo que pasa cada día. Las pasiones, los enredos, los líos de unos con otros… Tiene ese añadido que echaba un poco de menos, y eso solo te lo da un formato así. Estoy encantado de volver al 'reality'.

–¿Cómo se lo comunicaron?

–No lo olvidaré nunca porque fue bastante curioso. Estaba grabando con Bertín (Osborne) el programa que se emitió el viernes, sonó mi teléfono, y era el jefe, Paolo Vasile, al cual nunca se le puede no coger el teléfono, estés haciendo lo que estés haciendo. Es broma (risas). Lo cogí y me dijo que necesitaba hacer una vídeo conferencia urgente conmigo.

–España estaba en ese momento en plena crisis.

–Estábamos en ese momento tan duro de los ERTE, y yo no estaba haciendo ningún programa en ese momento, ni sabía cuándo iba a volver a hacerlo. Colgué y le dije a mi marido que pensaba que me iban a hacer un ERTE, o que me iban a congelar el contrato, porque en ese momento no estaba trabajando. Hice la vídeo llamada convencido, y me dijo que tenían una oferta para mí, que era ésta. Yo me quedé atónito al principio, y dije que sí, sin saber que iba a cambiar todo tanto, que ahí ya me empecé a frotar las manos. Fue un susto antes que una alegría.

–Ahora está con ésto, presentando 'Idol Kids', el viernes estuvo en 'Mi casa es la tuya'…

–He pasado de pensar que me iban a poner en ERTE a estar pluriempleado (risas). Tenía muchísimas ganas de volver a trabajar. Soy de los privilegiados a los que les gusta trabajar y lo que hacen. Ha sido duro estar seis meses en casa esperando para hacerlo, así que estoy feliz de todo lo que me está llegando.

–¿Está en sus planes hacer una versión gay del formato?

–Como cualquiera puede imaginar, en todo programa que hago pregunto que si hacemos la versión gay. Así que por mí no será (risas). Y puedo decir que en 'Mujeres y hombres y viceversa' estamos barajando versiones incluso más interesantes, pero todavía no puedo adelantar nada. De momento vamos a estrenar esta temporada y esta casa, y si la cosa va bien, nos abriremos a todas las posibilidades.