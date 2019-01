Fama: Que comience el baile Paula Vázquez. / Rafa Gutiérrez La nueva temporada de 'Fama' comienza este viernes en Movistar, donde repite Paula Vázquez como presentadora JULIÁN ALÍA Jueves, 31 enero 2019, 21:44

'Fama, ¡a bailar!' vuelve al ruedo este viernes a las 21:00 horas tras casi ocho meses de parón, y con un reencuentro que se ha producido «como si no hubiera pasado el tiempo», según reconoce Paula Vázquez. La presentadora gallega repite al frente del 'talent' de danza que emite el canal #0 de Movistar, que estira su duración en esta nueva temporada con respecto a la anterior, y que recupera la final por parejas.

En esta ocasión, 16 bailarines lucharán por hacerse con el premio de 30.000 euros para completar su formación. Con quince ya confirmados, el nombre del último se desvelará en la gala de mañana. El bailarín y coreógrafo Iker Karrera es el director de la escuela en esta edición, y está acompañado de los profesores Raymond Naval, Carla Cervantes, Sandra Egido y Ruth Prim. También cobra relevancia en el formato Mimi Doblas, conocida artísticamente como Lola Índigo, que ya concursó en 2010, y también en 'Operación Triunfo 2017'. Además, la artista ha sido la encargada de componer el tema 'Fuerte', creado expresamente para 'Fama'.

«Siempre se tiene a Madrid y Barcelona como las grandes ciudades, pero hemos ido a Sevilla a Valencia. y hemos visto un nivel brutal», reconoce Karrera sobre la edición, plagada de talento, y en la que les fue muy difícil escoger a los 16. No hubo cásting en Galicia, por eso Paula Vázquez, originaria de Ferrol (La Coruña), comenta que este año baila ella «en representación» de su región, ya recuperada de una lesión en el menisco. La presentadora gallega asegura que es un formato que le genera «muchísima ilusión»: «Tengo que dar paso a gente joven que está disfrutando de la vida. No puedo tener un trabajo más cómodo y que me haga más feliz». «Me han felicitado por la calle por dar su sitio a la danza en televisión, y mostrarlo de esta manera. 'Por fin tenemos un lugar en el que nos sentimos identificados', me dicen». También reconoce que tiene ya una larga «lista de espera» de gente que le ha pedido ir al programa. «Se pone en alza el talento. Es un trampolín. Es todo positivo. La gente viene a por un premio que se gana con esfuerzo y talento», declara Vázquez, que confiesa que cuando más se divierte es cuando sus compañeros «se salen de su papel de profesores», algo que le «da la vida».

En una fábrica de bañeras

Desde Movistar aseguran que quieren que 'Fama' tenga la máxima repercusión posible, y que parte del contenido se podrá ver en el canal de Youtube, pero que, obviamente, no se puede enseñar todo. Por ello, el objetivo es buscar un término medio y un equilibrio.

En esta temporada se podrá ver un poco más de la convivencia, pero siempre desde la estética del programa. Álvaro Díaz, director general de Zeppelin TV, la productora del programa, puso a Mimi como «el ejemplo perfecto de la evolución y la adaptación». «Mimi es 'Fama'», apuntó el directivo, que reveló que el programa se desarrolla en una antigua fábrica de la empresa de accesorios de baños Roca. «Es más fácil ir a un plató, pero hemos venido a una fábrica de bañeras que ahora se utiliza para bailar».