Europa se cita en Israel Ensayo de Miki. Este sábado se celebra en Tel Aviv el Festival de Eurovisión JULIÁN ALÍA Viernes, 17 mayo 2019, 19:24

Total protagonismo este sábado para una de las citas más esperadas del año. El 64ª Festival de Eurovisión, con una audiencia potencial de 200 millones de personas, da comienzo a las 21:00 horas. Como es habitual, La 1 de TVE, y también su canal internacional, ofrecen esta gala no exenta de polémica por celebrarse en Israel, en el Expo Tel Aviv, donde Malta, con su 'Chamaleon', de Michela, es la primera nación en subirse al escenario.

Para ver la actuación española toca esperar, ya que es la última de los 26 países en defender su candidatura ante los 7.500 espectadores del centro y las televisiones de todo el mundo. Todo en orden para Miki, que ya había manifestado que le gustaría cerrar el festival, para el que se ha marcado el objetivo de acabar en el top 10 con su tema 'La venda', compuesto por Adrià Salas (La Pegatina). Un propósito nada descabellado según han transcurrido las últimas horas. De hecho, la audiencia suele ser mayor a medida que avanza la noche, y eso puede traducirse en votos.

Más complicado lo tiene para hacerse con el micrófono de cristal, para lo que el candidato holandés Duncan Laurence parte como favorito absoluto en las apuestas, que algo saben de esto. El representante de los Países Bajos canta 'Arcade' en la duodécima posición, algo después que otro de los máximos favoritos, John Lundvik, noveno en salir, que busca con 'Too Late for Love' la séptima victoria histórica para Suecia. Por su parte, el francés Bilal, hace lo propio con su tema 'Roi' en el puesto número 21, y el italiano Mahmood ('Soldi), en el 22. Ambos, destacados por el propio Miki, y que, como él, han subido enteros tras las semifinales en las casas de apuestas.

Otro de los máximos aspirantes, y el primero de ellos en salir a la palestra, es Sergey Lazarev, en nombre de Rusia, que interpreta 'Scream' en el quinto lugar. Mucho más tarde le toca el turno a Suiza, en el 24, de la mano de Luca Hanni y su 'She got me', y al 'Zero Gravity' de Kate Miller-Heidke, en el 25, que representa a Australia, un país tan lejano de Europa como comprometido y fiel al festival. Dos huesos duros de roer justo antes de que salga el cantante catalán.

Tony Aguilar y Julia Varela son los encargados de comentar el festival para La 1, junto al experto en Eurovisión Víctor Escudero. Y Nieves Álvarez, por tercer año consecutivo, es la portavoz de los puntos españoles. Además, la modelo y presentadora de 'Flash Moda' hace desde Granada un guiño con su vestuario a Salomé, que se hizo con el triunfo en el certamen hace 50 años. Diez años antes de que se celebrase en Israel, como hoy, cuando en 1979, Betty Missiego consiguió el segundo puesto tras salir también en la última posición en un festival que hoy celebra su sexagesimocuarta edición, y que cierra con un: «Y serás como querías».