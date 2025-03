Ellen Page: «No doy importancia a los 'trolls'»

María Estévez Los Ángeles Martes, 15 de septiembre 2020, 00:02 Comenta Compartir

Ellen Page (Halifax, Canadá, 33 años) interpreta a Vanya Hargreeves en la serie original de Netflix 'The Umbrella Academy'. En su lucha por salvar a la humanidad, los disfuncionales Hargreeves deben combatir tensiones fraternales, problemas personales de cada uno y la radicalización de la sociedad. Ellen Page lidera el gran elenco de 'The Umbrella Academy', mientras el equipo intenta una vez más evitar el apocalipsis después de no haberlo logrado la primera vez.

Las críticas coinciden en admirar el contenido de una serie que se ha convertido en favorita entre los más jóvenes. 'The Umbrella Academy' aligera su tensión en la segunda temporada aunque sin perder su núcleo emocional, dando a los superhermanos espacio para crecer.

Icono en Hollywood para la comunidad LGTBI, Page está casada desde 2018 con la bailarina Emma Portner. Curiosamente en esta temporada, su personaje, Vanya Hargreeves, se enamora por primera vez de una mujer casada y con un hijo. Vanya es un personaje muy diferente. Si al final del primer año la vimos dando rienda suelta a sus emociones, con una agresividad que provocó el apocalipsis, ahora su cambio radica en su disposición a conectar con la gente que la rodea.

–¿Su personaje deja de ser una mujer reprimida en esta nueva entrega de la serie?

–Ella ahora se siente mucho más libre de explorar sus emociones. Vanya vive una relación romántica que le permite definirse sexualmente. Como mujer lesbiana ha sido muy emocionante tener la oportunidad de interpretar ese aspecto del personaje

–Usted, a través de las redes sociales, parece tener una relación directa y clara con los seguidores de la serie.

–Sí. Es una relación más o menos controlada. Me siento muy agradecida por el apoyo que recibo de mis seguidores con respecto al trabajo que hago. Lo sentí cuando rodé la serie 'Gaycation', también en el momento que decidí pronunciarme sobre la igualdad para el colectivo LGTBI y ahora rodando 'The Umbrella Academy'. Siempre hay algún 'troll' que insulta o critica, pero no les doy importancia porque el número de gente que me anima es muchísimo mayor.

–¿Cómo ha sido el rodaje de esta segunda temporada?

–Ha sido una filmación estupenda. La historia se desarrolla en la década de los 60, una época tumultuosa, convulsa, tanto en temas sociales como políticos. Lo que ocurre en la ficción camina en paralelo con los sucesos raciales que estamos viviendo en Estados Unidos. Los productores han hecho un gran trabajo al combinar temas serios, como la injusticia racial o los problemas mentales, con otros que resulten más ligeros como las relaciones entre los adolescentes.

–Dado que la serie se ha alejado un poco de los cómics originales, ¿cuánto ha podido contribuir realmente con su interpretación al personaje?

–Todos los actores hemos aportado nuestro granito de arena, pero siempre sin perder los cómics como referencia de nuestro trabajo. El objetivo de cualquier actor es adueñarse del papel sin perder su propia personalidad.

–El colapso de su personaje provocó el apocalipsis en la primera temporada, ¿cómo encontramos a Vanya este año?

–La segunda temporada es muy divertida. Vanya ha dejado escapar mucha energía en los últimos episodios y ha evolucionado. Creo que era necesario que soltara las emociones reprimidas, sus recuerdos, porque no beneficia al mundo que ella se guarde sus sentimientos. En esta nueva etapa la veremos más ligera, capaz de conectar con los seres humanos de una manera más real.

–La serie no rehúye la temática LGTBI y la elige a usted como vehículo de esa narración. ¿Qué significa ser un icono dentro de su comunidad?

–Tener la oportunidad de relatar cómo Vanya se enamora por primera vez, y tiene esta experiencia con una mujer, fue una oportunidad realmente emocionante. Y, sobre todo, contar la historia en la década de los 60, cuando los obstáculos que vivían las parejas homosexuales eran aterradores. Hablamos de unos años en los que ser gay era ilegal o estaba considerado una enfermedad mental. Que una serie como la nuestra, con el alcance que tiene entre los jóvenes, se atreva a mostrar una narración de estas características habla de su poder. A título personal, considero un honor interpretar un papel que celebra la belleza y la alegría del amor entre dos mujeres enamoradas. Por experiencia sé que no es fácil encontrar una representación positiva de mujeres enamoradas.

–Otro de los temas de la serie es la adicción a las anfetaminas, tan normal en los años 60.

–Sí. De hecho, mi personaje comprende lo que ha hecho gracias a la ingesta de ácidos. Poco a poco va recuperándose de la experiencia, pero la vergüenza la supera y la abruma. Vanya, en muchos sentidos, está mucho mejor en esta temporada.

–¿Cuál es su música favorita de la serie?

–Me encanta la escena de los Backstreet Boys y la versión Hello en sueco es buenísima.

–¿Dudó a la hora de volver a interpretar un proyecto protagonizado por un grupo de adolescentes con poderes especiales?

–No, para nada. Supongo que te refieres a mi participación en la saga X-Men. Sin embargo, esta serie es completamente diferente. Son dos proyectos distintos, 'The Umbrella Academy' tiene una perspectiva más real, busca la luz en mitad del caos.