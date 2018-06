Celia Villalobos no ha culpado a la víctima de La Manada Un corte sesgado de las declaraciones de la diputada del PP sacan de contexto el verdadero sentido de la frase de la polémica EL NORTE Valladolid Lunes, 25 junio 2018, 16:58

Celia Villalobos ha vuelto a ser tema del momento en Twitter y diana de las críticas por un corte sacado de contexto de sus declaraciones este mañana en Espejo Público. Este es el vídeo sesgado:

Si estás en San Fermines, que pasan las cosas que pasan, y no en "ejercicios espirituales", te pueden violar...y no eres inocente.



La Fiscalía debería investigar estas declaraciones de Celia Villalobos, por si hubiera delito de incitación a la violencia. pic.twitter.com/O2ZoI7fDnM — Kontxi Palencia (@Conchi_Palencia) 25 de junio de 2018

Pero no, la diputada del PP no ha defendido a La Manada ni ha culpabilizado a la víctima. Más bien todo lo contrario. En el vídeo completo difundido por Antena 3 se puede ver como Villalobos arremete contra los condenados en especial contra el guardia civil y el militar. Villalobos expresa su «absoluto cabreo» porque entre los dos condenados haya un Guardia Civil: «Se supone que está para que se cumpla la ley, para proteger a los ciudadanos».

«Si una señora, con 18 años, borracha como una cuba», prosigue tan expresiva como enfadada: «Aunque te diga que sí, tú tienes que decirle: Nena, vete a tu casa a quitarte la borrachera y después hablamos. Porque tú no eres un chaval de 21 años que está en una Universidad. ¡Tú eres un Guardia Civil, y el otro es un militar! De modo que a ver si ponemos a la gente en su sitio».

Nacho Abad invervino para puntualizar que «cuando se informa, se informa con rigor: no estaba borracha como una cuba. Si empezamos a jugar a inventarnos qué es lo que pasó... seamos objetivos», Villalobos le respondió echándole en cara su distinta visión del caso.

Todo lo descrito hasta este momento no ha sido incluido en el vídeo viral que se ha difundido en redes sociales y por el que se ha criticado a Celia Villalobos. Lo que ese vídeo muestra es su respuesta a Nacho Abad, de modo que lo que en realidad es su reproche al periodista, se presenta como si ella estuviese culpando a la víctima de La Manada de lo ocurrido.

«En su respuesta a Abad, Villalobos ha comenzado en tono de reproche: Como tú crees que son inocentes, y que los jueces se han equivocado, y que estos señores son hijos de dios y herederos de su gloria, son maravillosos aunque tengan otro juicio pendiente, aunque uno sea militar, aunque digan las burradas que han dicho en esos vídeos. Pero son maravillosos».

Sin parar de hablar ha continado con su réplica y allí llega el fragmento que sí se ha viralizado en las redes sociales, y en el que dice de manera irónica: «Ahora lo que se lleva es el amor en manada. ¡En manada si tú quieres que haya manada! Oye que en mi época también había camas de 3 y de 4, pero tú decías que sí o tú decías que no».

«Tú no me digas a mí que una chica de 18 años, en los San Fermines, o sea que no estaban de ejercicios espirituales, estaban en los San Fermines, que pasan las cosas que pasan, y resulta que son muy inocentes. Lo siento, no lo comparto», ha concluido su réplica Villalobos.