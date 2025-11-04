El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los titiriteros acumulan, según datos de Digital i, más de cincuenta millones de visionados entre enero y septiembre en Netflix, Amazon y HBO Max

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:11

El cine español se ve más que nunca. Esta frase puede herir sensibilidades, aunque debería de ser al contrario. Ha calado en cierto ámbito de ... la sociedad la idea de que «los de la farándula» viven de subvenciones, cuando el sector audiovisual 'made in Spain', en eterna crisis, recibe una ayuda institucional irrisoria en comparación a otras latitudes. El cine estadounidense se lleva la palma. Lo que leen. A pesar de estar demonizado por un sector de a población autóctona, el cine español sobrevive y extiende nuestra cultura por festivales internacionales y salas de todo el planeta.

