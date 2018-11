Ángel Garó, séptimo expulsado de 'Gran Hermano VIP 6' El Koala, Makoke y Tony Spina son los nominados de esta semana del 'reality' televisivo EL NORTE Valladolid Viernes, 9 noviembre 2018, 09:19

«Besos a todos, que no me gustan las despedidas». Ángel Garó protagonizó anoche el adiós más frío que se recuerda en 'Gran Hermano' conviertiéndose en el séptimo expulsado de la actual edición de la versión VIP del 'reality' televisivo. El Koala, Makoke y Tony Spina se conviertieron en los nuevos nominados de esta semana.

La salida del humoristas dejó muy tocada a Makoke, ya que Garó era uno de sus principales apoyos dentro de la casa. Ahora Tony y ella se quedan un poco apartados del resto de la casa. «Lo siento, Makoke. Felicidades, Isa», dijo un salvado Asraf Beno, nada más entrar en la estancia, mientras que la exmujer de Kiko Matamoros no podía contener las lágrimas por la salida de su amigo. «Makoke, ¿brindas? ¿Qué te pasa? Ah, está llorando...», dijo Saavedra al darse cuenta de la situación, sobre la que más tarde comentó que empatiza perfectamente. «Entiendo que Makoke llore, me pasó lo mismo cuando me quitaron a mi doctora corazón», dijo la modelo y actriz sobre la expulsión de Verdeliss.