El 'Tenorio' llena el Zorrilla con récord de seis sesiones y el 30% de público foráneo

«Es una pena, por primera vez en muchos años veré la obra desde una butaca»

Cuando en el calendario se aproxima el día de Todos los Santos, esta vallisoletana afincada en París abandona la capital francesa en la que reside para tomar las riendas del personaje de su vida, el de doña Brígida, que este año ya no puede interpretar. «Me encuentro muy debilita aunque a lo mejor podría hacerlo, pero me quiero despedir como es debido y no de mala manera», responde con firmeza Amelia Legido a sus 95 años.

Recuerda que hizo el papel de Brígida desde que tenía 17 años, una afición que interrumpió durante algún tiempo, –«a mi marido no le gustaba que hiciera teatro»– y que recuperó tras su muerte en 1987. Y aunque también de joven le ofrecieron ser doña Inés, ella lo rechazó de plano. «A mí lo que me gustaba es la Brígida, el papel de mujeres más interesante de toda la obra, pues para mi gusto vale más que la Inés».

Asegura que puede recitar el 'Tenorio' de corrido, su papel y el de los demás. «Si tuviera todo el cuerpo como la cabeza... pero hijo mío, los años pasan y no en balde». El final de su afición teatral comenzó el año pasado durante un ensayo, «donde cogí mucho frío que después se transformó en una neumonía. Y antes de hacer el 'Tenorio' estuve hospitalizada, pero les dije a los médicos: 'Tengo que hacer la obra'. Salí del hospital sin curarme y al poco tiempo de acabar las representaciones volví otra vez al Clínico», refiere quien ha trabajado toda su vida como gobernanta en el hotel de Francia y en el de París. Aunque tiene una hija viviendo en el país vecino, Amelia Legido ha preferido este año quedarse en Valladolid «pensando que a lo mejor podía llegar a hacer de Brígida, pero no ha podido ser. Me va a dar mucha pena ver la obra desde la butaca. No hay actores profesionales que hagan 'Don Juan Tenorio' como los Amigos del Teatro cada año». En el Zorrilla, una butaca dedicada con su nombre recuerda su entrega ilusionada.