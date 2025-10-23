El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen promocional de 'El sueño de una noche de verano' de Rayuela. Rayuela Teatro

Rayuela abre los ojos al futuro tras 'El sueño de una noche de verano'

El diálogo generacional resuena con 'Esa otra persona' en la sala Al Norte a la Izquierda

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:49

Comenta

Con la 70 edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid ocupando, al menos durante los próximos ocho días, buena parte de los espacios escénicos ... de la ciudad, la mayoría de los teatros han optado por posponer sus agendas o hacer un paréntesis cordial en aras de la cinefilia de la ciudad. Sin embargo, aún quedan irreductibles algunos recintos donde amantes del teatro puedan saciar su sed, como cada fin de semana, de historias narradas sin la magia de la pantalla, pero con la cercanía de las tablas.

