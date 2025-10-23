Rayuela abre los ojos al futuro tras 'El sueño de una noche de verano'

Con la 70 edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid ocupando, al menos durante los próximos ocho días, buena parte de los espacios escénicos ... de la ciudad, la mayoría de los teatros han optado por posponer sus agendas o hacer un paréntesis cordial en aras de la cinefilia de la ciudad. Sin embargo, aún quedan irreductibles algunos recintos donde amantes del teatro puedan saciar su sed, como cada fin de semana, de historias narradas sin la magia de la pantalla, pero con la cercanía de las tablas.

Es el caso del auditorio Miguel Delibes, que acoge a la compañía Rayuela en su particular visión del clásico de William Shakespeare 'El sueño de una noche de verano'. «Es una versión centrada en seis actores, con una peusta en escena contemporánea vertebrada en torno a un gurú vendehúmos que habla sobre cómo hacer realidad los sueños», explica Jacinto Gómez, de la compañía.

Enredos, humor y mundo mágico asoman a nuestro mundo actual donde los personajes mantienen la riqueza del bardo de Avon en una atmósfera reconocible y trufada de guiños musicales en complicidad con el público, sin perder aquello que le da sentido y convierte en única a esta comedia shakesperiana en particular.

«Es una obra que funciona como tributo al amor y pone en valor las relaciones amorosas desde un punto de vista que intentamos dibujar como prevención de la toxicidad», expone Gómez; «y alertamos frente a cómo las manipulaciones externas del ser humano nos conducen a situaciones poco favorables para relaciones de pareja». La obra podrá verse el sábado 25.

Sobre saltos en el tiempo, pero más íntimos e inmediatos, es la propuesta que Teatro Círculo trae a la sala Al Norte a la Izquierda este viernes y sábado; 'Esa otra persona', un diálogo generacional sobre los cuidados a nuestros padres: «Tratamos las relaciones interfamiliares de manera poética», explica Miguel Ángel Cantero, de Teatro Círculo; «y aludimos a cómo ha cambiado la sociedad y cómo antes nos ocupábamos de nuestros mayores».

En este periplo, la obra se centra en tres momentos de la vida de la protagonista: cuando es una niña a la que cuida su padre, cuando es una adulta que se encarga de su progenitor, y cuando es una anciana atendida por alguien ajeno a su familia: «Subyacen varias cuestiones de fondo, pero la pregunta que se lanza, sobre todo por parte de la generación más joven, es sobre por qué hay que cuidar a nuestros mayores».

Humor blanco

Por su parte, el LAVA anticipa a mañana jueves un nuevo 'despropósito' de Enrique Viana; 'Cinco horas con Hilario... junto al armario', «una tragicomedia con mucho humor absurdo pero elegante, sin obscenidad ni insulto», en palabras de su responsable, A ritmo de cuplé, la obra planta cara «a un mundo en general grosero» e invita desde la comedia blanca a que «el público piense, busque dónde esrá la miga y contribuya poniéndose las pilas para profundizar y regrese a casa sabiendo que ha visto algo más allá de la comedia».

En disciplinas algo más distanciadas del teatro general, el LAVA acoge también viernes y sábado el circo contemporáneo con Gorilla Circus, compañía británica que dibuja poderosos mensajes políticos mientras sostiene desafiantes acrobacias y sobrecogedoras piruetas,

Por otro lado, los amantes de la danza contemporánea tendrán la ocasión de satisfacer su apetito con 'Leporem Oblivionis', nueva propuesta de la compañía Meraki que aterriza en Andén 47 este próximo viernes.