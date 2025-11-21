El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alba Rubió y Modesto Lai interpretan 'Nozing' en el LAVA. Ual·La!

La música de lo cotidiano resuena en la premiada 'Nozing' este sábado en el LAVA

José Sacristán, Manuel Galiana o Ángel Martín, sobre las tablas de Valladolid esta semana

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:14

A dos meses del otoño, Valladolid encara el que es uno de los fines de semana más completos y apetecibles en lo que a propuestas ... teatrales se refiere. La ciudad despliega un amplio abanico de ofertas sobre las tablas en las que hay cabida para actores veteranos como José Sacristán y Manuel Galiana, humoristas de prestigio como Ángel Martín y espectáculos cien por cien teatrales, como 'Nozing' este sábado en el LAVA.

