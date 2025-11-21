La música de lo cotidiano resuena en la premiada 'Nozing' este sábado en el LAVA

A dos meses del otoño, Valladolid encara el que es uno de los fines de semana más completos y apetecibles en lo que a propuestas ... teatrales se refiere. La ciudad despliega un amplio abanico de ofertas sobre las tablas en las que hay cabida para actores veteranos como José Sacristán y Manuel Galiana, humoristas de prestigio como Ángel Martín y espectáculos cien por cien teatrales, como 'Nozing' este sábado en el LAVA.

«Buscamos hacer música con cualquier objeto, algo con lo que remarcar y reivindicar que el arte melódico es algo que puede estar en cualquier parte», explica Alba Rubió, de la compañía Ual·la! Su concepto «tablemusic» busca así encontrar las armonías en el rasgar de una tiza sobre una pizarra o en el zumbido de un cepillo de dientes eléctrico, creando la música desde la «nada» (nothing). El show fue ganador del premio FETÉN 2025 al mejor espectáculo «Nuevos Formatos», y comparte espacio con la familiar 'El viaje de Emma', de Teatro del Cuervo, que el LAVA representará el día siguiente, domingo.

El Teatro Zorrilla, por su parte, ha colgado el «Entradas Agotadas» de la versión del 'Nabucco' de Verdi que adapta el Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia este viernes. No obstante, los amantes del teatro podrán encontrar en formato íntimo a Manuel Galiana el sábado con 'El lector de Galdós'; «una reflexión sobre una situación concreta de un momento de España y una invitación a pensar en los puntos de contacto del entonces con el hoy», señala el protagonista y director.

A partir de una adaptación escrita por el bisnieto de aquel «lector de Galdós», Galiana acomete este como su probable último trabajo, reconociendo «el placer y la emoción» de subir al escenario una vez más en Valladolid: «Galdós es un personaje difícil de interpretar, son muchas horas de trabajo para desgranar sus ilusiones y desilusiones sobre España y que causen una impresión en el público», afirma. La misma Sala Experimental que acoge 'El lector de Galdós' dará la bienvenida el domingo a Arcón de Olid con 'Coronas de cartón'.

Siguiendo con los actores de renombre, José Sacristán también dirige y protagoniza 'El hijo de la cómica', adaptación de las memorias de juventud de Fernando Fernán-Gómez, en un pase único el sábado en el Calderón a las 19.30 horas.

Horror y comedia

En el resto de propuestas teatrales, la sala Al Norte a la Izquierda representa el viernes y sábado 'El monstruo de White Roses', de El Aedo Teatro: «Intentamos hacer teatro a modo de true-crime», explica Jesús Torres, director de la obra. Podcasts y miniseries sobre crímenes reales son la base de esta adaptación sobre un falso caso real que también lanza dardos contra el sensacionalismo mediático y el rol de los espectadores ante el dolor ajeno, con una puesta en escena «dura y fría».

Quienes busquen algo más ligero y amable, las propuestas de humor pasan por el show de Impro Valladolid que este viernes recala en el Teatro Cervantes.

Más impro es la que trae 'Misión impro-sible' el viernes en el Carrión, que ha colgado también su cartel de Entradas Agotadas para el show de Ángel Martín 'Somos monos' el domingo 23: «Es un intento de reflexionar sobre si delegamos demasiado el cerebro en la tecnología», anticipa el autor y humorista: «Tengo la suerte de haber pertenecido a una generación que descubrió el mundo sin ella, y me preocupa que llegue el día que no sepamos cascar un huevo sin mirar cómo se hace en un vídeo de Internet».

Con el ánimo de «poner un espejo ante el espectador», lejos del cinismo que le popularizó en 'Sé lo que hicisteis' y la candidez de sus 'Informativos' durante la pandemia, Martín abraza su ironía más reconocible y huye de sentencias y posiciones políticas concretas para hablar del momento actual y los cambios a los que se enfrenta el mundo, al menos a nivel tecnológico: «Se trata de encontrar lugares comunes donde todo el mundo se pueda sentir identificado y que reflexione sobre cómo se siente con el reflejo que se le pone delante»

Por último, también hay propuestas de danza en la Sala Borja, con Castiella el viernes 21 y los grupos de la casa Galicia el sábado 22, además de la obra 'El nombre', de Teatrezzo, el domingo. María Casares acerca 'Miel' a Andén47. Y para todos los públicos, el Auditorio Miguel Delibes acoge 'El Cascanueces y yo', un clásico reinventado con animaciones y efectos digitales a cargo de un equipo liderado por la pianista rumana Alexandra Dariescu.