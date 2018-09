el whatsapp y la selva Imagen de la obra 'Informe para una academia'. / El Norte El Teatro Zorrilla acogerá el 6 de cotubre la obra 'Informe para una academia', adaptación de un cuento de Kafka ADOLFO PÉREZ VEGA Valladolid Martes, 25 septiembre 2018, 18:25

Imagine que le sacan de su casa, le encierran y le obligan a convertirse en una atracción de feria. Algo parecido es lo que le ocurre al protagonista del monólogo teatral 'Informe para una academia', de Javier Arnas, la cual se representará el 6 de octubre en el Teatro Zorrilla, a las 20:30, al precio de 15 euros por entrada.

El espectáculo situa «a un simio -Pedro el Rojo- que arrancan de la selva», afirmó Javier Arnas, director de la obra y único actor de la misma, y es desplazado forzosamente a Hamburgo, donde un laboratorio le obliga a elegir entre 'humanizarse' y dedicarse al teatro de variedades, o ir al zoologico. La obra trata sobre el informe que hace el medio simio tras 5 años después de su elección de adaptarse y 'deshominizarse'.

«La obra es un reflejo del ser humano, es una crítica a que todos estamos atrapados» Javier Arnas, director y actor

«Es un reflejo del ser humano», apuntó Javier Arnas en referencia al trasfondo de la obra, que ahonda en problemas sociales actuales desde una perspectiva distinta. «Es una crítica social a que todos estamos atrapados», comentó el director y actor, quien recalcó que la obra es una crítica a la cuestión de los refugiados que «están en los campos entre su país y su destino, no van para un lado ni para otro. Como le ocurre al mono, no es un simio pero no llega a ser un humano, está atrapado».

'Informe para una academia' está sacada de una adaptación al teatro de la obra homónima de Franz Kafka. «La adapatación ya la trajo José Luis Gómez, yo lo que hago es una modernización de la obra» explicaba javier Arnas, que lo que ha hecho es «añadirle elementos actuales como el whatsapp o el correo». «Al final, el mono está entre la civilización y la naturaleza», puntualizaba.

El director y único actor

Javier Arna es actor, director y profesor de interpretación y dirección. Recibió formación en el laboratorio teatral William Layton de Madrid y cursa estudios en la Escuela de Arte Dramático de Zaragoza. Anteriormente ha trabajado en Zürich para la compañía Theater Gómez-Müller, interpretando obras como 'Dogg's Hamlet' o 'Cuarteto'.