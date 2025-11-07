EL LAVA trae este fin de semana la multiaclamada en los premios MAX 'Runa'

Tras la resaca de Seminci, la ciudad recupera su pulso teatral con la vuelta de varios de sus espacios escénicos a sus programaciones habituales. Uno ... de ellos es el LAVA, que aunque a lo largo de este mes aún reserva sus viernes para la vigésima edición del Festival Valladolid Jazz, ya trae propuestas de primer nivel a sus instalaciones para este fin de semana. Así, el sábado podrá verse la aplaudida 'Runa', de Lali Ayguadé, ganadora de dos premios Max en 2023 a mejor actriz y mejor coreografía.

«Es un espextáculo de danza y teatro en torno a una casa que mezcla cosas medio reales con elementos que no pertenecen a ese lugar», explica Ayguadé: «Con un toque de surrealismo, mi dueto con Lisard Tranis nos permite reflexionar sobre las cosas que recordamos y cómo las recordamos, jugando con los recuerdos bonitos y apelando incluso a lo que merece la pena olvidar».

Este juego de contrastes se apoya a su vez en la iluminación de Conchita Pons, la música de Miguel Marín, el vestuario de Ferran Casanova o la puesta en escena a cargo de Martina Cabanas. El LAVA también acoge el domingo, por otra parte, 'La fábrica de las maravillas',de Javier Ariza.

Los amantes de las versiones literarias adaptadas contarán con dos potentes alternativas el fin de semana. Por un lado, el Teatro Calderón, que además de acoger el sábado a Quartet Vivancos en la Sala Delibes, desarrollará a lo largo de todo el fin de semana 'Paraíso de los negros', espectáculo de coreografía flamenca a cargo de María Pagés inspirada en el 'Poeta en Nnueva York' de Federico García Lorca.

Por otra parte, el Zorrilla arranca su abultada oferta de este fin de semana con una versión de 'Amor de don perlimplín con Belisa en su jardín este viernes, en una adaptación de Birlavoz Teatro, el mismo día de la visita del trío La Porteña con su espectáculo de tangos 'Desde el jardín del alma'. El sábado, el recinto reserva sus instalaciones para la exhaustiva serie de miniconferencias Naukas, sobre la ciencia del futuro.

Además, el domingo Arcón de Olid representará una versión de Don Juan Tenorio, a cargo de Laura Peláez: «Es una visión clásica y aligerada del original que cumple con la cita habitual del Tenorio para con la ciudad y da la oportunidad de reencontrarnos con él», apunta la debutante. Ese mismo día, el Zorrilla también acoge el show de magia del Mago Hodei, un género que también satisfará a sus incondicionales en el Auditorio Miguel Delibes, el mismo día, con el show de ilusionismo del televisivo Shado en 'Cleptómago'.

Ritmo exigente

En otro de los enclaves escénicos relevantes de la ciudad, la sala 'Al Norte a la Izquierda', se podrá ver este sábado 'Azul, y me dejo caer...', de la compañía La Brecha Teatro. «Hablamos de lo difícil que es estar en un sistema que obliga a producir y trabajar a un ritmo vertiginoso, con una gran desconexión de nosotros mismos, de nuestros deseos más auténticos, y de nuestra gente querida☼, explica la actriz y directora Carmen Soler.

La historia se concreta en torno a Andrea, una mujer de cuarenta años que va a una entrevista de trabajo prometedora y que cuyo trayecto hacia la entrevista está salpicado de escenas e interludios que, si bien en principio, no tienen que ver con esa trama, se conectan con una vertiginosidad y angustia muy vinculadas con su interior: «La puesta en escena es sencilla y muy limpia: somos tres actrices con tres bafles que jugamos con un no-espacio para generar todos los espacios posibles en un monólogo interior». Soler llega flanqueada por Belén Chanes y Olga Goded.

Por su parte, el Cervantes acoge una doble sesión del show de humor 'Nano y Nino: el achaque de los clones', de Roberto Chapu y Fran El Chavo, este viernes y sábado, y el domingo, un tributo a Nino Bravo. Más monólogos y comedia se desarrollarán en el Carrión con Pablo Ibarburu el viernes y 'la sátira Disney Ya me has tocado el cuento', el domingo. Los más pequeños podrán disfrutar de Cantajuegos el sábado a las 16.30 y a las 19.00, o con su tributo Super Éxitos a las 17.00 en la Sala Borja.