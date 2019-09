Enrique Cornejo vuelve a insistir en su interés por explotar el teatro Lope de Vega de Valladolid «Lo quiero para mi Valladolid. La idea es muy bonita y mi vanidad –sonríe– se cubriría con que me pusieran una plaquita en una butaca» EL NORTE Valladolid Viernes, 13 septiembre 2019, 14:55

«Mi próximo objetivo: el Lope de Vega». Con este escueto mensaje, acompañado de una fotografía, el empresario Enrique Cornejo, director desde hace diez años del Teatro Zorrilla de Valladolid, ha avanzado en Twitter sus intenciones de reabrir unas instalaciones que llevan cerradas desde el año 2000 y a la espera de rehabilitación desde 2008, según recogía en su web la emisora de radio Cope de Valladolid.

Ya en declaraciones a la propia cadena, Cornejo Cornejo aseguró que volcará todos sus esfuerzos en hacer realidad un «sueño» que quizá sea «mi último reto».

No es la primera vez que el empresario teatral expresa este afán. Ya en junio de 2017, en una entrevista en El Norte, se refería al Lope de Vega, como su «sueño».

Preguntado sobre si tendría cabida un teatro más en la ciudad, Cornejo contestó que «Sí, pero para una acción específica. Tengo algo ya pensado, pero contando con la ciudad. Pero no puedo decir mucho más por ahora». «El Lope de Vega es un teatro emblemático en Valladolid. Y lo que yo pido para cualquier proyecto es que se valoren por la pureza de quien lo presenta. Y si se acepta el proyecto, Valladolid podría contar en breve de nuevo con este espacio tan emblemático. Yo gestionaría la parte de búsqueda de capital, pero no lo quiero para mí. Lo quiero para mi Valladolid. La idea es muy bonita y mi vanidad –sonríe– se cubriría con que me pusieran una plaquita en una butaca»..