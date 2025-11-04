Los Encuentros TE VEO programan más de 40 propuestas escénicas, formativas y profesionales

El Norte Valladolid Martes, 4 de noviembre 2025, 13:55 Comenta Compartir

Valladolid acoge, del 10 al 16 de noviembre, una nueva edición de los Encuentros TE VEO, festival de referencia en artes escénicas para la infancia y la juventud que acercará al Teatro Calderón y a otros espacios culturales de la ciudad y de Castilla y León más de 40 propuestas escénicas, formativas y profesionales bajo el título 'Teatro de Títeres y Objetos'.

Esta cita, organizada por la Asociación TE VEO de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, rendirá homenaje a la compañía aragonesa Titiriteros de Binéfar por sus 50 años de trayectoria y de compromiso. Para celebrar su legado se ha organizado la mesa de reflexión 'Siguiendo los pasos' el 14 de noviembre en el Teatro Calderón, moderada por Juan Monedero, de Ultramarinos de Lucas, y con presencia de los 'titiriteros' Paco Paricio y Pilar Amorós, Juan López Berzal, de Ultramarinos de Lucas, y Marián Palma Castillo, directora de Titirimundi. Después, a las 20 horas, los cines Casablanca proyectarán el documental del mismo nombre, que realiza un recorrido audiovisual por la historia de la compañía.

La 27 edición del evento estrena la iniciativa Píldoras TE VEO, concebida como espacio para el conocimiento y para escuchar, inspirarse, cuestionarse y abrirse al intercambio acogerá el 14 de noviembre la presentación de los festivales El Clasiquillo (Olmedo, Valladolid), a cargo de Javier Pérez Lázaro; la compañía Pie Izquierdo; TIF Granada, con Julia Ruiz Carazo, de LaSal Teatro, y Rincones y Recovecos, de la mano de Sergio Gayol, de Teatro del Cuervo, conducidos por Antonio Velasco, de Teatro de Poniente.

En una segunda sesión, el sábado 15, la presidenta de TE VEO, Patricia Cercas, dará a conocer junto a Conchita Piña, de Ediciones Antígona, la colaboración TE VEO en los libros, sello editorial cuya finalidad es generar un corpus literario de obras que queden recogidas en una colección que permita dar a conocer la diversidad actual de escrituras dramáticas para niñas y niños.

Además y con el fin de promover el conocimiento sobre las artes escénicas para la infancia y la juventud, los Encuentros TE VEO mantienen y amplían sus colaboraciones con entidades y organizaciones del ámbito cultural. En este escenario, se enmarcan los talleres 'La danza como herramienta transformadora', dirigido al alumnado de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León y de la Universidad de Valladolid e impartido por Omar Meza, de DA.TE Danza (12 de noviembre), y 'A un metro desde el suelo', centrado en la creación para la infancia y conducido por Julia Ruiz Carazo para alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (14 de noviembre).

Asimismo, la colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España acercará a Valladolid al dramaturgo y poeta Alberto Conejero, padrino de esta nueva edición de los Encuentros, quien además el 15 de noviembre impartirá el taller intensivo para profesionales (previa inscripción) 'Dramaturgia para la escena'. Ya por la tarde, Conejero y el director artístico del Teatro Calderón, José María Esbec, acompañados por la presidenta de TE VEO, protagonizarán la mesa de reflexión 'Cruce de miradas', en la que hablarán sobre programaciones, residencias, temáticas, coproducciones, festivales y programas como Platea y Audaces.

Por último y de la mano del programa de visitantes internacionales de AC/E, INAEM y la red RITTO, acudirán a los 27 Encuentros tres destacadas directoras de festivales como Andrea Pérez de Castro, del Festival Internacional de Teatro Familiar (Famfest) de Santiago de Chile; Karen Acioly, del Festival Internacional Intercâmbio de linguagens de Río de Janeiro, y Roberta Colombo, del Festival Arrivano dal mare de Ravenna (Italia).

Un total de 13 compañías acercará a escolares de distintos centros y edades sus propuestas, caracterizadas por la calidad y por su diversidad temática. La programación del Teatro Calderón arrancará el martes 11 de noviembre con 'La gota aventurera' de Teatro Arbolé, que narra el viaje natural y poético de una gota, y continuará con 'Sé tortuga', de Xip Xap Teatre, un trabajo sobre la importancia de vivir y disfrutar de las cosas con tranquilidad, y con 'Tierra mía', de Pata Teatro, una comedia sobre el poder de lo que une a las personas.

DA.TE Danza abrirá el programa del miércoles 12 de noviembre con 'Río de luna', un viaje sin palabras hacia el instante en que la vida comienza a sentirse, y Teatro del Cuervo pondrá en escena 'El jardín de Olivia', que narra la historia de Olivia y de un jardín que conserva los recuerdos cultivados generación tras generación por las mujeres de la familia. Ese mismo día, Gorakada acercará al público 'Pico pato', protagonizada por un niño al que le cambia la vida su nuevo aspecto tras un accidente. La propuesta escolar de la jornada se completa con 'Corazonada's, de los mexicanos Teatro Naku, una obra de títeres que narra pequeñas historias nacidas del corazón y que se pondrá en escena en el Centro Cívico Integrado Zona Este.

El 13 de noviembre, el público infantil tiene una cita con La Carreta Teatro y 'Jajilé, el cerdito verde azul', la historia de un jabalí gordito y gris que sueña con ser diferente y, mágicamente, ve cómo sus deseos se hacen realidad. Después, Silfo Teatro pondrá en escena 'Historia de una muñeca abandonada', que invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y cuidar lo que se tiene así como sobre el poder de transformar y mejorar lo que parecía perdido, y LaSal Teatro con 'En un rincón del mundo', una aventura sobre la superación, la supervivencia, el crecimiento, el compañerismo y la amistad.

La jornada del viernes, última de programación para escolares, comenzará con Tarambana Teatro y 'Pañuelos', una propuesta teatral donde los bebés son protagonistas de un viaje sensorial por las estaciones del año, y continuará con La Sonrisa del Lagarto y 'La mona Simona', un espectáculo inspirado en valores como la amistad y el amor a la naturaleza que mezcla las técnicas del teatro de sombras chinescas, los títeres y la narración e interpretación. La última propuesta escolar llega de la mano de Factoría Teatro con 'El licenciado Vidriera', la historia de Tomás Rodaja, un niño pobre que va a estudiar a Salamanca con sus amos para luego viajar por Italia y Flandes.

Artes escénicas en familia

Como es habitual, los 27 Encuentro TE VEO ofrecen una cuidadosa programación para toda la familia durante el fin de semana. Así, el viernes, el público podrá disfrutar de 'La mona Simona', de La Sonrisa del Lagarto, mientras que el sábado 15 comenzará con 'Bola', de L'Horta Teatre y programa también 'Bunji, la pequeña koala', de Festuc Teatre, y 'Cómicos de la Legua', de los homenajeados Titiriteros de Binéfar. Además, la sala Al Norte a la Izquierda acoge a Alicia Maravillas con 'Antepresentes', un viaje por el desván de los recuerdos y los secretos familiares.

Las propuestas familiares del domingo son 'Pompón', de Teatro La Sonrisa y '¡Ay qué lío!', de Eugenia Manzanera.

Siete años cumplen las Jornadas de Educación Teatral TE VEO en la UVA, organizadas en colaboración con la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid y que, dirigidas a estudiantes de los grados de Educación y máster de Profesorado de Secundaria, así como a maestros y profesores en ejercicio, arrancarán el lunes con la inauguración y la conferencia 'Gabriela Mistral y las poetas invisibilizadas', a cargo de Gema Gómez Rubio, doctora en Filología Hispánica. La jornada se completa con el espectáculo 'Lucila, luces de Gabriela' de Teatro de Ocasión (Chile).

La programación del martes contempla el taller 'Magia en el colegio', a cargo de Isaac Tortajada y el encuentro con Eugenia Manzanera titulado 'Pasito a pasazo' sobre cómo transformar un álbum ilustrado en experiencia escénica.

El miércoles podrán disfrutar del taller de Omar Meza y de un encuentro con los Titiriteros de Binéfar en el que Pilar Amorós y Paco Paricio explicarán a los asistentes cómo y por qué hacen teatro de títeres y el viernes tendrán la oportunidad de visualizar el documental 'Titiriteros de Binéfar: siguiendo los pasos'.

Por último, los 27º Encuentros TE VEO harán parada en La Cistérniga, Villanubla, Olmedo y Salamanca gracias a las extensiones. Coincidiendo con la celebración de los Encuentros, Olmedo programa los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre a Azar Teatro con 'Y en mi corazón el dardo'; Eugenia Manzanera con 'Había una vez… ni dos ni tres'; La Carreta Teatro con 'Jajilé, el cerdito verde azul', y Guayominí Producciones con 'Calorcalor', respectivamente. Asimismo, Los Titiriteros de Binéfar se desplazan en la mañana del día 14 a La Cistérniga con 'Cómicos de la legua'.

De manera previa, el 8 de noviembre Arbolé Teatro desembarca en la Biblioteca Torrente Ballester de Salamanca con 'La gota aventurera', mientras que el 21 de noviembre Teloncillo Teatro llevará a Villanubla 'La selva'.