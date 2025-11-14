Los Encuentros TeVeo en el Calderón reivindican el teatro para la infancia y la juventud

En el ecuador del otoño, los teatros de Valladolid han decidido recordar a los más pequeños con sentido homenaje en la que es ya la ... duodécima edición de los encuentros TeVeo, organizados con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura y que vertebra diferentes espectáculos y jornadas con algunas de las agrupaciones teatrales enfocadas al público infantil y juvenil más representativas del panorama nacional.

Esta edición rinde homenaje precisamente a la compañía Titiriteros de Binéfar, en su quincuagésimo aniversario, que desarrollarán su obra 'Cómicos de la legua' este 15 de noviembre en el Calderón. «Recogemos varias canciones tradicionales, desde 'Estaba el señor Don Gato' a 'la Tarara' pasando por 'El barquito chiquitito', y mediante distintas técnicas de títeres -del guante al marote- vertebramos historias de amor mestizo», explica Paco Paricio. Junto a Pilar Amorós y el músico Roberto Aquilué, Paricio reivindica así la figura del 'titiritero'; «que como el comediante, el payaso, el fantoche o el pelele se connotan en negativo por verse en Europa como espectáculo callejero frente al teatro cortesano, mientras que para la cultura asiática es casi una religión». Cinco décadas para la agrupación en la que, resumen, han tenido «la gran suerte de ser teatro popular; el de la calle y de los pueblos».

Bajo el paraguas de los encuentros TeVeo ya han colgado el cartel de entradas agotadas 'Bunji, la pequeña koala', de Festuc Teatre, y 'Pompón', de Teatro La Sonrisa. Con todo, aún quedan localidades para '¡Ay, qué lío!', de Eugenia Manzanera, el domingo; 'La mona Simona' de La sonrisa del Lagarto el viernes o 'Bola', de L'Horta Teatre, el sábado 15: «Nuestro punto de partida son los juegos de construcción; colores, luces... y cómo son el comienzo de nuestras relaciones con las formas, con el espacio y con los otros».

Historias que merecen contarse

En el Calderón, en febrero de este año, se estrenó la obra 'Antepresentes' de Alicia 'Maravillas' Sanz, que este sábado regresa a la sala Al Norte a la Izquierda: «Hay microrrelatos poéticos y otros textos que rozan el realismo mágico, acompañado de música en directo», anticipó entonces la vallisoletana. «Es un espectáculo de historias que merecen contarse, de personas que no están entre nosotros pero siguen en nuestras vidas de alguna manera y tienen los orígenes de donde venimos».

Por su parte, el Zorrilla encara este fin de semana, entre sus espectáculos musicales de jazz, rock y tributos a María Dolores Pradera, un doblete de José María García-Luján. Por un lado, el viernes podrá verse una versión de 'Luces de Bohemia', de Valle-Inclán; «una de las obras más representativas y difíciles del teatro español, ante la que ponerse siempre es un reto y una satisfacción, y cuya vigencia es extraordinaria en su denuncia del abuso de poder y la parte más fea del ser humano».

Por otro, García-Luján regresa el sábado al Zorrilla con un nuevo texto original; 'La pareja equivocada', una « comedia ligera con un punto de reflexión y cierto absurdismo que plantea, con la excusa del amor y el fondo de humor, esos emparejamientos aparentemente, o no, erróneos». La tanda teatral del Zorrilla se cierra el domingo 16 con Arcón de Olid y su versión de 'El lindo Don Diego' de Agustín Moreto, adaptada por Juan Casado.

En el LAVA, la compañía Sarabela Teatro lleva el sábado 'El dragón de oro', adaptación de Roland Schimmelpfennig «con ritmo trepidante y temas de candente actualidad como el trabajo, la migración o la prostitución», en palabras de su directora, Ánxeles Cuña. «Es una obra con un encanto absoluto que hace reír y sufrir; explora límites teatrales que nos conmueven y cambian la manera de percibir una cruda realidad, y juega con la fantasía como pegamento de esta historia».

El domingo, también en el LAVA, LaBú se servirá de títeres, objetos y espacio escénico para reflexionar sobre la vulnerabilidad en 'Fragile 2.0'. El Carrión acogerá viernes y sábado sendos directos del popular podcast La Ruina, y reserva el domingo para una representación de 'El lago de los cisnes' a cargo de la International Ballet Company.

En Andén 47, Ángel Durán Performing Arts desarrollará 'Cowards', espectáculo de danza contemporánea, el sábado y domingo. La Sala Borja reserva un festival folklórico para el día 15, organizado por la Casa de Galicia, y su habitual número infantil para el domingo en 'La fiesta de Mickey Mouse'. Por su parte, el Auditorio Miguel Delibes lleva 'Leyendas de gasolinera' de la Asociación Valle de Aguas el sábado, una distopía ambientada en la Medina del Campo del año 2525 donde la música está prohibida y la resistencia suena entre sones de Nino Bravo, Rocío Jurado o Raphael.