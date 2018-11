«Creo que el papel de Nerón supondrá un antes y un después en mi carrera» El actor Dani Muriel posa junto al cartel de Nerón. / Henar Sastre El intérprete vallisoletano encarna al desquiciado emperador en un montaje tragicómicoque llegará el 23 de noviembre al Zorrilla ADOLFO P. VEGA Valladolid Viernes, 9 noviembre 2018, 10:40

Hizo del recién casado en 'Escenas de matrimonio', apareció en 'Aquí no hay quién viva' e interpretó al amigo guapo y rico en 'La que se avecina'. Ahora, Dani Muriel se aleja de la comedia para zambullirse en el papel de un emperador loco y megalómano en 'Nerón', obra que ascenderá a las tablas del Zorrilla el 23 de noviembre.

–Nerón quemó Roma, su 'Nerón' quemó Mérida ¿Y ahora le toca a Valladolid?

–¡Espero que arda Valladolid! La verdad, tengo muchas ganas, porque en el Zorrilla no he actuado nunca. Sí he estado varias veces en el Calderón, también en el Carrión, pero en el Zorrilla no... y para mí ese teatro son recuerdos de infancia, de ir a ver grandes actores y grandes funciones. Me apetece muchísimo, y sobre todo con este personaje, que realmente es un 'personajazo', llega a perder totalmente la cabeza. Está muy bien porque empezamos en una comedia que se va oscureciendo y te va congelando la risa, terminando con una reflexión sobre qué es el poder y cómo afecta.

–¿Este es quizás el trabajo más serio que ha hecho, interpretativamente hablando?

–Bueno... no... pero sí que creo que Nerón es un papel que va a ser un antes y un después en mi carrera. Nerón es un personaje que tiene todos los matices, es el cabeza de cartel de una obra en la que estoy continuamente en escena; pasando de la comedia, al drama, a la tragedia, y vuelta a la comedia.

–Locura, al fin y al cabo.

–Sí, es uno de esos personajes que cuándo te lo ofrecen, se te hace un nudo en el estómago del susto, del abismo al que te enfrentas, pero a la vez es un desafío brutal como actor. Y una vez que lo has aceptado y estás haciendo la función, es un viaje brutal con el espectador cada vez que salgo a escena.

–Hablando de nudos en el estómago ¿Es lo que le pasó cuando le dijeron que tenía que sustituir en este papel a Raúl Arévalo?

–¡Pues sí! Hombre, Raúl es uno de los grandes actores de este país, director ahora, también guionista, y además somos amigos desde hace tiempo. Le considero uno de mis referentes y me gustaría mucho trabajar con él. Ayer mismo me lo encontré y hubo un punto de 'te he pasado el relevo', y yo estoy encantado. Para hacer una función de teatro necesitas mucho tiempo y es verdad que él tiene muchas películas, muchas cosas, y decidió dejarlo... pero yo estoy encantado. Además, que estés en la lista en la que sale Raúl Arévalo, te pone la pila. No es nada negativo para mí; al revés, es algo totalmente positivo decir «después de Raúl Arévalo, empiezo a estar yo en las listas», eso está genial.