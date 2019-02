Concha Velasco recogerá el 20 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid el Max de Honor La actriz Concha Velasco. / P.Urresti La 36ª edición del Festival de Teatro de Malaga también le ha concedido su primer premio a la actriz vallisoletana ADOLFO P. VEGA Valladolid Miércoles, 13 febrero 2019, 21:30

Concha Velasco será distinguida con el Premio Max de honor en la 21ª edición de los galardones teatrales, cuya entrega tendrá lugar en la ceremonia que se celebrará el 20 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid. Según confirmó el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en el programa radiofónico 'Es la mañana Castilla y León' de Es Radio, a Concha Velasco «se le entregará el Max de Honor en su ciudad, [...] donde es muy reconocida y muy querida», una información que no fue confirmada hasta ese mismo momento por el propio edil. «Me has pillado», comentó Óscar Puente.

A pesar de las declaraciones del alcalde, «no podemos confirmar que el Max de honor sea para ella, aunque es una de las candidatas», indicaban fuentes de la organización de los premios Max, de la cual se encarga la SGAE, que apuntaron que «no habrá confirmación oficial hasta finales de este mes».

La misma Concha Velasco desconocía la noticia. «Estaba comprándome unos zapatos para la gala de esta tarde -ayer recibió el primer premio del Festival de Teatro de Málaga- y me lo comunicaron», indicó la actriz en declaraciones a este periódico, señalando también que estaba «tan contenta que no se lo pueden ni imaginar». La intérprete vallisoletana ya estuvo nominada a los Max en una ocasión como mejor actriz protagonista por 'La vida por delante', en 2009, y fue laureada en los mismos premios de teatro por 'Hello, Dolly!' al mejor espectáculo musical, en 2002, obra en la que participó como productora.

Concha Velasco, que disfrutó de la capital del Pisuerga el año pasado con el estreno de 'El funeral' en el Teatro Zorrilla, momento en el que le fue concedida la Medalla de oro de la ciudad en presencia de los tres alcaldes, tuvo un momento para recordar «a Tomás Rodríguez Bolaños, que era un gran amigo mío».

Además, la que fue una de 'Las chicas de la Cruz Roja' en el año 58 fue honrada este miércoles con el primer premio del Festival de Teatro de Málaga, galardón que recibió de manos de la actriz Adelfa Calvo tras concluir la representación de 'El funeral', la última de las tres programadas en el festival. 'El funeral' es último trabajo en el que ha participado Concha Velasco, poniéndose a las órdenes de su hijo, el director Manuel M. Velasco. Completan el elenco actoral en la obra Jordi Rebellón, Clara Alvarado, Irene Gamell y Emmanuel Medina.