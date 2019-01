Carmen Maura, la Fura dels Baus y Carmelo Gómez pisan fuerte sobre las tablas del Calderón Fachada del Teatro Calderón de Valladolid. / L. G. Alta literatura y denuncias políticas copan la oferta teatral de los próximos meses en el recinto teatral SAMUEL REGUEIRA Valladolid Jueves, 24 enero 2019, 20:13

Buena parte de la oferta cultural por la que se sustentará la visita del arte escénico a Valladolid pasa por un cóctel que incluye relevantes estrellas de la interpretación y libretos comprometidos con la literatura canónica y con elevadas causas sociales y de denuncia política. El Teatro Calderón aborda asi un abanico amplio de propuestas de cara a las próximas semanas, que incluye un intenso 'tête à tête' entre Voltaire y Rousseau, adaptaciones de Lope de Vega o de secuelas no oficiales de la obra magna de Ibsen, 'Casa de muñecas'; y lo último de Carmen Maura, Carmelo Gómez, La Fura dels Baus, Ana Torrent, Pere Ponce o Aitana Sánchez-Gijón.

La Fura dels Baus aúna fuerzas con el Coro Lírico del Calderón y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León para traer a escena un nuevo montaje de 'El martirio de San Sebastián', a partir del libreto original de Gabriele D'Annunzio sobre música de Claude Debussy. Este montaje, que se inspira en la puesta de escena estrenada en la Ópera de Roma en 1997, está coproducido por el Teatro Comunale di Bologna y el Festival Castell de Perelada, y en su elenco de actores destacan, junto al plantel de bailarines, Diego Martín como el narrador, Santi Marín como el santo mártir y el ganador del Goya Jan Cornet en el papel del emperador Diocleciano. Llegará a la Sala Principal del Calderón el segundo fin de semana de febrero, en tres únicas representaciones el viernes 8, el sábado 9 y el domingo 10.

La danza también será protagonista el siguiente fin de semana con el homenaje vertebrado en torno al legendario Antonio Ruiz Soler por parte del Ballet Nacional de España. Piezas icónicas de Pablo Sarasate, Isaac Albéniz, Manuel de Falla o Ernesto Hallfter, además de destacadas melodías populares, componen un espectáculo musical de cerca de dos horas que rinde tributo al icónico bailaor y director artístico con motivo del vigésimo aniversario de su muerte. La puesta en escena se rinde a la escenografía y vestuarios originales de las versiones que la danza española ha conformado en torno al icónico 'Zapateado' o al no menos emblemático 'El sombrero de tres picos', entre otras composiciones.

Terrorismo y Ciudad Juárez

La propuesta que trae Carmen Maura, acompañada por Félix Gómez, lleva por título 'La golondrina', y supone el regreso a las tablas de la protagonista de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' tras el hiato de cinco años de 'Carlota', que con todo no supera los veintisiete que se tomara antes de aquel comentado retorno en 2013. Guillem Clua firma un libreto que toma de punto de partida el ataque terrorista en el bar Pulse de Orlando en Estados Unidos que tuvo lugar en 2016, pero se permite menciones también a los atentados sucedidos en Bataclán, Las Ramblas o el paseo marítimo de Niza, que funcionan como telón de fondo en esta historia de una profesora de canto y su alumno, un hombre resuelto a cantar una canción de íntimo significado -tanto para él como para la mujer- en el memoria por el fallecimiento de su madre. La obra, dirigida por Josep Carlos Mestre, podrá verse en los tres últimos días del fin de semana que cierra febrero.

Los aficionados al teatro de conciencia social deberán esperar exactamente cuatro semanas para encontrar otra obra al gusto de sus exigentes paladares: 'Los cuerpos perdidos', que vertebra una tragedia con la situación de Ciudad Juárez y sus mujeres desaparecidas, violadas, torturadas y asesinadas. La relación del ser humano con el Mal con mayúscula es el motor creativo que espolea a José Manuel Mora, que se sirve del dolor y la memoria para experimentar aquellas vivencias individuales y colectivas de las tragedias. En su elenco figuran Verónica Forqué, José Luis Torrijo, Cristóbal Suárez, Jorge Suquet y Julia de Castro, entre otras personalidades de la interpretación y la danza.

Finalmente, si queremos volver atrás en el tiempo (en más de uno y de dos sentidos), recién estrenado marzo se podrá ver 'Todas las noches de un día', que supone el reencuentro entre dos intérpretes imprescindibles para entender el cine español reciente: Carmelo Gómez y Ana Torrent, juntos de nuevo desde 'Vacas'. Con la lluvia como telón y símbolo de la atmósfera opresora, la larga confesión de un jardinero llamado Samuel ante la policía sobre el paradero de la huida Silvia funciona como arranque de un viaje al recuerdo y al mundo fantasmal, una breve obra sostenida por los dos intérpretes y que adapta Luis Luque a partir de un original de Alberto Conejero.

Lope, Voltaire, Ibsen

La Compañía Nacional de Teatro Clásico propone para la segunda semana de marzo, por su parte, un acercamiento a una de las obras más otoñales de nuestro Lope de Vega: 'El castigo sin venganza'. El honor, el poder, el amor, el deseo y la justicia, valores omnipresentes en el teatro del Siglo de Oro, refulgen en esta obra sustentada por el viejo recurso del triángulo de amor con tintes generacionales y familiares -en esta ocasión es un joven conde quien quedará prendado de la nueva esposa de su padre, un anciano duque- y que llega dirigida bajo la batuta de Helena Pimenta, una dramaturga ya ducha tanto en obras coetáneas como en el trabajo del Fénix de los Ingenios, de quien ya adaptase su celebérrima 'El perro del hortelano'. La versión corre a cargo del 'Ron Lalá' Álvaro Tato, otro buen conocedor de los recursos narrativos y la fuerza poética de nuestros textos clásicos y dramáticos más representativos.

Por otra parte, el maestro Josep Maria Flotats despide el mes de marzo con la dramaturgia, la dirección y el papel principal en la obra 'Voltaire /Rousseau: La disputa', traducida por Mauro Armiño a partir del texto original de Jean-François Prévand. Flotats desempeña el papel de un Voltaire al que Rousseau, encarnado por Pere Ponce, señala como autor de un texto anónimo donde al responsable de 'Emilio, o la educación' se le acusa de haber abandonado a sus hijos. El detonante propicia así un estimulante debate dialéctico entre dos de las mentes preclaras de la filosofía occidental del siglo XVIII, con espacio para la igualdad, el teatro mismo, Dios o la providencia, conceptos que brindaran a Voltaire la invectiva obra por la que hoy más se le recuerda: 'Cándido'.

Finalmente, la propuesta más actual también se esfuerza por hundir sus manos en la narrativa clásica, esta vez, en la escandinava decimonónica de Henrik Ibsen. A su magnum opus 'Casa de muñecas' le surgió una atrevida secuela firmada por Lucas Hnath en 2017, donde Nora regresa al hogar quince años después del abandono del hogar que asumió, empoderada, tras tomar conciencia de su situación de 'muñeca' por parte de su marido Torvald. El regreso, que sobre las tablas del Calderón encarnará Aitana Sánchez-Gijón en 'La vuelta de Nora' para la segunda semana de abril, secundada por Roberto Enríquez, María Isabel Díaz y Elena Rivera y bajo la dirección de Andrés Lima.

Del Delibes al foyer

No solo en la sala principal del Teatro Calderón se podrán ver espectáculos culturales a lo largo de esta temporada: también en su sala Delibes y en el foyer (vestíbulo) se desarrollarán algunos actos. En febrero, este primer recinto acoge el concierto flamenco de 'Lo Cortés no quita lo Gallardo', para el día 2; y el In Memorian 'Entre amigos' dedicado a Mª Natividad de Santiago, para el 16. El foyer, por su parte, acoge dramaturgia para bebés en 'Historias con Candela' (día 2), 'Redondo' (día 9), 'Algodón' (día 16) y el premio Fetén al mejor espectáculo para la primera infancia 'Loo' (día 23).

Este tipo de espectáculos, más breves y asequibles en precios, resultan habituales en el foyer del Teatro Calderón, y en marzo se suma Teloncillo en su especial aniversario con sus 'Besos', 'Otto', 'Olas' y 'Muu... Las cosas de Celia'. A lo largo de este mes marzo también continúan los espectáculos de Tempo Clásico en el Delibes; de contrabajo y piano (23 de marzo), violonchelo y piano (21 de marzo) y ElkArt Trío (22 de marzo).

En abril, por último, concluye el Tempo Clásico -cuyo precio por concierto asciende a 11 euros y brinda la posibilidad de contratar los nueve espectáculos por 32- con el recital lírico 'Arias y dúos de ópera y zarzuela' que tendrá lugar el 27 de abril, y dará el cierre definitivo a comienzos del mes de mayo con el tándem de percusionistas Mbira Dúo. Además, el 5 de abril acogerá el número humorístico y lleno de técnicas clown, circenses y acrobáticas 'La pequeña Victoria Cen', un espectáculo con el que el conjunto Triodedós se alzó con el premio del público en el Milano Clown Festival 2017.