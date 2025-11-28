El absurdo del existencialismo, este domingo en la sala Al Norte a la Izquierda

Los teatros de Valladolid despiden noviembre con el frío ya invernal en las calles, acompañando el encendido de las luces navideñas con nuevas propuestas escénicas ... para todos los gustos. En la sala Al Norte a la Izquierda el domingo la compañía Tranvía Teatro representa 'El Jardín de Valentín', un espectáculo a cargo de Cristina Yáñez con Javier Anós y Daniel Martos como intérpretes.

«Es una obra que reflexiona sobre el sentido de la existencia filtrado por la óptica del teatro del absurdo de entreguerras», explica el adjunto a la dirección Fernando Vallejo. Tomando como punto de partida la obra de Karl Valentin, la obra muestra a dos personajes que se plantean qué están haciendo con su vida: «Se busca de esa manera esa reflexión con humor, si somos libres o cautivos de la rutina, con un humor un poco negro y que da mas preguntas que respuestas».

Más comedia crítica es la que da la compañía de teatro El Montacargas con un doblete este fin de semana en el Teatro Zorrilla; el viernes, con 'Feminismo para dummies', y el sábado, con 'Mambo': «La primera surge de la necesidad de contar la historia del movimiento feminista y de sus distintas olas y protagonistas: Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Clara Campoamor...», explica Aurora Navarro, sobre un espectáculo con canciones en varios idiomas.

Por su parte, 'Mambo' vuelve sobre el mito de Medea a partir de un texto de Miguel Morillo, una adaptación modernizada «donde a los hijos no se les asesina, pero se les da muerte de otra manera», anticipa Navarro, divertida, para una obra con disfraces y momentos delirantes amenizados por temas de Rocío Jurado o Los Panchos. El Zorrilla también acoge 'Sonrisas por la vida', obra benéfica a favor de Down Valladolid con Victor Elías y Jesús Arenas, entre otros.

Con tinte social también se inaugura este fin de semana el Festival Eco-Art, una iniciativa intergeneracional e intercultural a cargo de La Bien Pagá que se desarrollará en varios recintos (el Espacio Joven Zona Norte, la Biblioteca Entrelíneas o los centros cívicos de Rondilla y Esgueva) para un proyecto europeo a favor de la conciencia ecosostenible y medioambiental, con una ruta teatralizada en el puente que comunica los CEAS de San Pedro Regalado y Barrio España, el sábado; o el espectáculo '¿Qué pacha, mama?', ambos a cargo de Líbera Teatro.

Danza por la diferencia

En el LAVA, la Premio Nacional de Danza de Colombia Juliana Reyes presenta el sábado 'Entrecruzad@s', una obra que« quiere hablar de la extranjería de una manera muy amplia, y de ser extraño de país pero también de cuerpo, con respecto a la propia identidad de genero», clarifica Reyes. La obra, que suscita interrogantes sobre «dónde están y quién nos impone las fronteras de las cosas», se divide en dos partes, una parafernalia plástica inicial en representación de la unificación, y una segunda mitad donde la piel emerge para remarcar la diferencia. El clásico de Robert Louis Stevenson, 'La isla del tesoro', pedirá la vez el domingo en el mismo espacio escénico.

Desde el Cervantes, que ya arrancaron el jueves con sus propuestas más teatrales en la obra 'Flores de España' de Miguel Á. Quirón («Una obra que habla de memoria histórica y lo universal desde lo particular, con base en los asesinados en zanjas, los bebés robados y los represaliados del franquismo», en palabras de su director), tendrá lugar viernes y sábado el cabaret 'Joker', y el domingo el tributo generacional 'Sabor de amor'.

La más fuerte apuesta en comedia viene de la mano del Carrión, con Facu Díaz y su 'Esto no es culpa de nadie', el viernes; así como un concierto de Maldita Nerea el sábado, en el marco de su gira 'Origen'. La Sala Borja acoge el domingo 'Magia en la voz' de Amigos de la Zarzuela, mientras que el Calderón reserva el fin de semana para 'La mirada en el espejo', de Teatro Consentido.