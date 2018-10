Susana Gil-Albarellos: «La literatura española apenas ha contemplado a los niños» Susana Gil-Albarellos, ayer durante la conferencia. / Rodrigo Jiménez La profesora de Literatura de la UVA analizó la influencia de los personajes infantiles en la obra de Delibes en una conferencia en la Sala Experimental del Teatro Zorrilla JESÚS BOMBÍN Valladolid Miércoles, 3 octubre 2018, 13:09

Ha rastreado las novelas de Miguel Delibes escrutando sus personajes infantiles, analizando el edificio narrativo levantado sobre existencias minúsculas desde las que el escritor afronta el reto de dar una original visión del mundo y sus conflictos. Susana Gil-Albarellos imparte clases de Literatura Española en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid y ayer disertó en la Sala Experimental Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla sobre 'Un día con los niños de Delibes', alumbrando los entresijos de 'El Camino' y 'El príncipe destronado', dos de las ocho novelas del escritor vallisoletano donde los menores tienen peso en el desarrollo narrativo. «La primera de ellas –explica– transcurre a lo largo de una noche, y en la segunda se aborda la vida de una familia desde la perspectiva de un niño de tres años a lo largo de un día, desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche; entre ambos relatos se completan las 24 horas».

Tanto Daniel 'el Mochuelo' en 'El camino' como Quico en 'El príncipe destronado' son protagonistas de vivencias en las que Delibes echa mano del sentir infantil en un ejercicio literario que Gil-Albarellos considera poco frecuentado en la escritura. «La historia de la literatura española apenas ha contemplado a los niños, casi no aparecen. Ha sido un grupo de edad muy apartado de las temáticas literarias; quizás solo el Lazarillo en sus primeros años, pero no es habitual la aparición de menores, y menos de niños a los que se trata como seres humanos con su vida propia y sus conflictos, con su particular forma de expresarse», expuso en la sesión organizada por la Fundación Miguel Delibes en colaboración con la Diputación Provincial de Valladolid.

Familiarizada a través de investigaciones con aspectos de la novela de Delibes como el aprendizaje o el peso de lo local para acercarse a cuestiones universales, la docente observa como una constante de su obra la atracción por el mundo de la infancia. «El propio novelista declaró que un niño es un ser que encierra todo el candor y la gracia del mundo y por ello puede dar mucho más juego su participación en un relato que la de un hombre hecho y derecho; ve a los niños como un grupo muy atractivo para hacer literatura porque tienen toda la vida por hacer y les da carta de naturaleza como nunca antes se había hecho».

Los menores y el mundo

Cuando se enarbola la imagen de Miguel Delibes como valedor de la protección de la naturaleza y el mundo rural, echa en falta Gil-Albarellos que se reconozca al mismo nivel el peso de la infancia en su obra. «Es uno de sus grandes temas junto con la muerte y el medio ambiente. Delibes es un gran narrador de la infancia sin simplificarla, no trata a los pequeños como seres menores, sino otorgándoles la misma importancia y contundencia que a los adultos, algo poco común en la literatura española».

De la lectura de 'El camino' y los avatares protagonizados a sus once años por Daniel 'el Mochuelo' extrae la profesora la conclusión de que el narrador encontró ahí «su particular senda literaria con un estilo muy natural, con menos retórica que en las novelas anteriores, es como si diera en el clavo de cómo va a ser su narrativa posterior».

Otro de los rasgos diferenciales que aprecia es «el preciosismo lingüístico» con el que el escritor otorga a los menores una personalidad propia que trasciende su modo de hablar. «Los diálogos de Quico con tres años en una novela casi dialogada reproducen el fluir de su conciencia, del mismo modo que El Mochuelo ejemplifica el mundo rural en extinción. La infancia –concluyó– es clave, referencia esencial en su obra».