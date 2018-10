Zorro tierno y chimpancé loca en Miniminci El Auditorio acogió ayer la proyección de 'Le grand méchant...', en la primera jornada de Miniminci. / Gabriel Villamil La Semana Internacional de Cine para los más pequeños arrancó con sendas proyecciones de pase doble en el LAVA y en el Auditorio Miguel Delibes EL NORTE Valladolid Lunes, 22 octubre 2018, 21:58

Miniminci, la Semana Internacional de Cine para los más pequeños, arrancó este lunes con sendas proyecciones de pase doble en el LAVA y en el Auditorio Miguel Delibes. En el Auditorio, los escolares pudieron ver 'Le grand méchant renard et autres contes', con la historia de un zorro que es incapaz de asustar a nadie y de cazar nada, no tiene otra ocurrencia que robar unos huevos de gallina para, tras incubarlos y criar a los pollitos, comérselos. Pero, al nacer, los pollitos creen que el zorro es su madre y este se encariña de ellos. El el LAVA, 'Monky': Un día, Frank, un chico de once años, se encuentra con una mona de carne y hueso en el jardín de su casa. Se llama Monky y su llegada es el comienzo de una divertida y desternillante aventura.