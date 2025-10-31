El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El equipo de 'Yakarta' (Diego San José, Carla Quílez, Elena Trapé y Javier Cámara) presenta la serie en la Seminci.

El equipo de 'Yakarta' (Diego San José, Carla Quílez, Elena Trapé y Javier Cámara) presenta la serie en la Seminci. Alberto Mingueza

'Yakarta', el giro dramático de Javier Cámara y Diego San José

La dupla tras la trilogía de Juan Carrasco regresa con menos risas en seis episodios dirigidos, en su mayoria, por Elena Trapé, y con el coprotagonismo de Carla Quílez

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:42

Comenta

Con la premisa de un desastroso entrenador de bádminton, Joserra, que encuentra en la niña Mar una joven promesa para jugar la gran final en ... Indonesia, y partiendo de la dupla Javier Cámara-Diego San José que ya trajera la trilogía de Juan Carrasco ('Vota Juan', 'Vamos Juan' y 'Venga Juan'), uno podria esperar una nueva comedia descacharrante en 'Yakarta', la nueva serie de Movistar+. Sin embargo, la nueva producción de seis capítulos que se estrena en Seminci y que cuenta con Carla Quílez en el reparto y el desempeño de Elena Trapé tras la cámara, supone un ejercicio dramático singular en la ficción española, donde se abordan temas oscuros mientras se dibuja esta improbable relación de amistad entre un adulto con cicatrices y disfuncional y una niña que empieza a abrir los ojos ante la vida.

