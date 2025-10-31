'Yakarta', el giro dramático de Javier Cámara y Diego San José

Con la premisa de un desastroso entrenador de bádminton, Joserra, que encuentra en la niña Mar una joven promesa para jugar la gran final en ... Indonesia, y partiendo de la dupla Javier Cámara-Diego San José que ya trajera la trilogía de Juan Carrasco ('Vota Juan', 'Vamos Juan' y 'Venga Juan'), uno podria esperar una nueva comedia descacharrante en 'Yakarta', la nueva serie de Movistar+. Sin embargo, la nueva producción de seis capítulos que se estrena en Seminci y que cuenta con Carla Quílez en el reparto y el desempeño de Elena Trapé tras la cámara, supone un ejercicio dramático singular en la ficción española, donde se abordan temas oscuros mientras se dibuja esta improbable relación de amistad entre un adulto con cicatrices y disfuncional y una niña que empieza a abrir los ojos ante la vida.

«Me parece estimulante que la gente espere una cosa y se le dé algo distinto», valora San José, consciente de las expectativas tras su nuevo trabajo con Cámara: «Hay algo de reto en eso, y echo de menos ver ficciones donde no sabes adónde van». Cámara afirma llevar «enganchado a Diego desde hace años, desde que nos unió para siempre el último capítulo de 'Venga Juan'». Un episodio, por cierto, escrito y dirigido por Pilar Palomero, quien descubriera un poquito más tarde ese 2022 en 'La maternal' a Carla Quílez: «Con el camino que nos abrió Pilar supimos por dónde había que seguir: tratar de despojarnos al máximo de la comedia».

Quílez define como «amor a primera vista» este proyecto: «Me gustan los retos, y entender lo que le pasa a mi personaje a través de aprender a jugar al bádminton ha sido una experiencia preciosa». A su coprotagonista no se le acaban los elogios hacia el trabajo de la actriz de diecisiete años: «Carla es muy lista, perspicaz, una actriz natural; para nosotros ha sido una suerte contar con ella en este viaje precioso».

El elenco explica cómo ha trabajado la relación entre Joserra y Mar a lo largo de los seis capítulos, donde hay momento para la desconfianza mutua, la armonía, el entendimiento y conflictos más encendidos: «Al principio rodamos las primeras escenas y las últimas; las series son así», explica Cámara. «Trabajar con Carla implicaba tiempos diferentes: horas concretas y limitaciones propias de su edad, y todo eso tiene sus circunstancias».

Algo que, de alguna manera, resuena en 'Yakarta': «La serie bordea de manera sutil lo incómodo que es acompañar a una menor en ciertas escenas, pero ella es inteligentísima y lo entendió a la primera». La dinámica no está exenta, claro, de cierto choque generacional: «Mi personaje está anclado en una infancia en la que fue entrenado de una manera; mientras que Mar pertenece a una generación más actual, que sabe lo que quiere y lo que no quiere desde el principio».

Quílez, por su parte, admite sentirse «muy identificada con el personaje de Mar», e identifica las mayores dificultades del rodaje en ciertas secuencias con mucho roce emocional. «Lo que más me ha costado con Javier ha sido mantener esa relación tan intensa, pero ha sido muy amena; nos hemos querido mucho y hemos sabido ser buenos compañeros». Ambos como San José, coinciden en la importancia de despojar de comedia la serie: «Se ha quitado todo lo que era demasiado divertido, inteligente o elaborado; ante cualquier incógnita, se eliminaba lo que causaba duda», explica Cámara. Esta puerta abierta al drama ha sido, también, comodidad para Quílez: «Me echa un poco para atrás el mundo de la comedia, creo que no soy graciosa; pero no es algo que descarte, porque todo son oportunidades y siempre se puede aprender», asevera quien lleva como filosofía de vida, y de trabajo, que «meterse donde una no está cómoda da una satisfacción enorme como actriz».

Pérdida y soledad

'Yakarta' consta de seis episodios, cuatro de ellos dirigidos por Elena Trapé, uno por Cámara y otro por Fernando Delgado-Hierro. «Arrancamos el proceso de conceptualización con un diálogo constante sobre cuál sería el mejor lenguaje a nivel visual y de puesta en escena», explica Trapé. «Todos los directores hemos unificamos la mirada de Diego por encima de las nuestras, y aunque en otros trabajos me gusta percibir el cambio entre directores de episodios, al estar dentro de un universo muy concreto donde la esencia es la misma prefiero poner por delante que la historia esté bien contada».

Trapé pone especial énfasis en la dirección de actores: «'Yakarta' es una serie de personajes», explica, y revela que en los ensayos se ha abordado incluso conversaciones entre los personajes que no están en la historia para dotarles de profundidad: «En muchos momentos trabajamos la pérdida y la soledad, y al crear una memoria común entre los personajes me entrego para que tanto Joserra como Mar existan de verdad», indica.

Con todo, el equipo coincide en que encontrar ese tono entre comedia y tragedia ha sido lo más desafiante: «Uno puede elegir no hacer chistes, pero puede caer en el extremo del drama», alerta San José: «Moverse en esa frontera entre humor y dolor, sin llegar a lo grotesco, es complicado, y aunque a nivel individual tengo menos asideros para saber si estoy o no estoy en el tono correcto, poder compartirlo en colectivo con los compañeros del rodaje ayuda mucho».