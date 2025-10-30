Los vasos comunicantes de la historia

Mañana en blanco y negro, tarde de verde oscuro por las tormentas tropicales. Jornada de historias pegadas a la Historia. La más interesante por el ... punto de vista y su resolución formal, 'Below the clouds'. La más ambiciosa en cuanto a producción y metraje, 'Magallanes'. La más nostálgica, 'La noche está marchándose ya'.

Gianfranco Rosi ha dedicado sendas películas a Roma y Lampedusa para llevarnos con este estreno a un Nápoles alejado del tópico, incluso del que retrata su compatriota Sorrentino en la reciente 'Parthenope'. Su naturalismo pasa por personas reales y situaciones cotidianas que van desde el centro de llamadas de emergencias, las visitas de los bomberos a los túneles que usan los ladrones en sus expolios a excavaciones, una academia de clases extraescolares o el soliloquio de una técnica en los sótanos del Museo Arqueológico. Desde el helicóptero que lleva al responsable de inventariar los yacimientos robados, se nos muestra una urbe extensa, limitada por el volcán y por su bahía. Allí hay un carguero lleno de grano ucraniano, lo descargan varios sirios que han pasado de los bombardeos en su país a los de Odessa, de donde sale la mercancía. Rosi registra un informe sobre los peligros que amenazan a esa ciudad cuya población teme cada temblor porque sabe de su vulnerabilidad sísmica.

Below the clouds Director: Gianfranco Rosi. Italia. 114'. Teatro Carrión, viernes 19:15 h.

«El Vesubio fabrica todas las nubes del mundo», sentenció Cocteau. Siguiendo la cita, Rosi filma una atmósfera plomiza, con abundante lluvia, de la que se libran en el Museo Arqueológico. Allí suena una bella reflexión sobre como se superponen los restos épocas pasadas dando lugar a la mezcla que nos constituye. La sala misteriosa custodia el caótico resumen de dos mil años de historia. Pompeya también aparece, bajo la tormenta y sin literatura. YRosi mete al cine dentro del cine, proyectando películas antiguas sobre la ciudad de lava, aunque la sala acaba siendo una ruina más.

Al igual que el director italiano, los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini proponen metacine en su primera película. 'La noche está marchándose ya' transcurre en un edificio municipal de la Córdoba argentina que alberga la filmoteca. Sus dos proyectistas pierden el trabajo al cerrarse aunque uno de ellos permanece como guardia de seguridad. La cinta con título de canción de Perales cuenta las peripecias de este joven cuya precariedad económica, dominante en la población del país que gobierna Milei, le lleva a instalarse allí. El colmo de un cinéfilo es dormir tras la gran pantalla después de cenar en el patio de butacas viendo cine clásico en versión original. La metafórica decadencia del edificio es habitada por los amigos en situación tan vulnerable como la del guardia. Es llamativa la aceptación, la falta de iniciativa para que algo cambie, todos tienen asumida su marginalidad excepto la chica. De nuevo excesivo metraje.

La noche está marchándose ya Directores: Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini. Intérpretes: Octavio Bertone, Juana Oviedo, Rodrigo Fierro,Martín Emilio. Argentina. 104' Teatro Carrión, viernes 16:15 h.

Pero la que más abusó de la paciencia del público en esta jornada fue 'Magallanes' que se va a 163 minutos. Su título no llama a engaño aunque no esperen un 'biopic'. La historia del aventurero portugués se cuenta a través de tres momentos: la negativa del rey luso a sufragar su expedición y la negociación en Sevilla con los representantes de Carlos V; el duro viaje y la conquista de la isla Cebu. Gael García Bernal protagoniza la película que dirige el filipino Lav Diaz.

Magallanes Director: Lav Diaz. Intérpretes: Gael García Bernal, Angela Azevedo, Amado Arjay, Ronnie Lazaro. Portugal/ España/Francia/ Filipinas/ Taiwán. 163' Teatro Calderón, viernes 19:00 h. Teatro Carrión, sábado 22:15 h.

Apenas hay primeros planos de actor mexicano, reconocible pasada la mitad de la cinta. Encarna a un Magallanes cruel, manipulador y fanático. La penosidad de la travesía se limita a las imágenes del lamentable estado de la tripulación, sin detalle alguno de la gesta náutica. Diaz subraya la violencia sádica de Magallanes, atisbándose su frágil posición. Su cámara registra pormenorizadamente el ensañamiento contra la población indígena logrando su mayor efecto en la escena de la hoguera con los ídolos, sustituidos por cruces. Sin embargo resultan demasiado largas las puramente etnográficas.