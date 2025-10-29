El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marta Medina y Enrique López Lavigne firman a cuatro manos el documental 'El último arrebato'.

Marta Medina y Enrique López Lavigne firman a cuatro manos el documental 'El último arrebato'. Aida Barrio

La vallisoletana Marta Medina y Enrique López Lavigne continúan la maldición de Zulueta en 'El último arrebato'

El documental supone un homenaje al filme español de culto y a una generación de cineastas de la Transición

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:23

Comenta

Es una de las cintas de culto del cine español, tanto por su carácter vanguardista como por el misterio en torno a su creador, el ... llorado Iván Zulueta. Y es que 'Arrebato' ha seducido, con sus cámaras vampíricas y su espíritu 'maldito', a generaciones enteras de cineastas patrios. Ahora, tras tres años de trabajo, la vallisoletana Marta Medina y el habitualmente productor Enrique López Lavigne dirigen 'El último arrebato', filme documental que reconecta con aquellos que trabajaron en la obra magna de Zulueta y quienes le conocieron personalmente, al tiempo que homenajea tics visuales, temáticos y estilisticos del filme y que supone, paradójicamente, la despedida ante la pantalla del legendario Eusebio Poncela.

Te puede interesar

