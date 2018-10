Valladolid, el gran decorado desconocido del cine Escena de 'Doctor Zhivago' rodada en la estación de trenes de Valladolid. El Grupo de Investigación Arquitectura y Cine trabaja para mostrar las posibilidades de la ciudad como escenario para rodar películas ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Jueves, 25 octubre 2018, 21:13

Cuenta la historia que 'Doctor Zhivago', filmada en 1965, se rodó en Soria y en Madrid. Incluso El Norte de Castilla lo contó así cuando se estrenó después de nueve meses y medio de trabajo en nuestro país. Pero Daniel Villalobos, coordinador del Grupo de Investigación Reconocido Arquitectura y Cine, de la Universidad de Valladolid, visitó todos los posibles escenarios y dictaminó que a ese cuaderno de rodaje le faltaba una página. Que la estación de tren que sale en la escena en la que un montón de gente se apiña en los andenes no es de Soria. Ni de Madrid. Es de Valladolid.

Todavía la otra noche, tras una jornada maratoniana de Seminci, tuvieron que discutir con un tipo que sostenía lo contrario.

Y aquí está la prueba gráfica. Lo primero, el vídeo de la llegada del tren.

Y ahora, una foto tomada en el año 2002 por Miguel Ángel Santos para El Norte, desde un ángulo similar.

Los arcos, el ladrillo. Es esa. Es la misma estación. Dice la leyenda (aún no corroborada) que no estaba previsto. Que les gustó la estación y decidieron rodar allí esa escena. Solo esa. Y que como no figuraba en el cuaderno de rodaje inicial, nunca se mencionó que era, en realidad, Valladolid.

«Hay muchos escenarios en los que se puede rodar. En el Patio Herreriano se han rodado dos películas y no lo sabe nadie», explica Sara Pérez Barreiro, otra de las integrantes de este grupo investigador, que completan Iván Rincón y Eusebio Alonso. Por ejemplo. «El Patio Herreriano se hizo pasar por el Reina Sofía en 'El robo más grande jamás contado'», dice Daniel Villalobos. Y Sara Pérez aclara: «En el Reina Sofía no se podía grabar en las salas de exposición. Se pudo rodar aquí porque se estaba acabando la obra y parte del museo estaba acabado y parte no. Y por fuera se ha rodado en 'Un buen día lo tiene cualquiera'. En la Plaza Mayor se ha rodado 'Soldados de plomo', el Penicilino… Un montón de sitios que ves todos los días aparecen en películas».

Miembros del Grupo de Investigación Reconocido Arquitectura y Cine, de la Universidad de Valladolid. / Henar Sastre

Incluso en algunas que no se recuerdan como grabadas aquí. Ocurre con 'Mr. Arkadin', de Orson Welles. «En las escenas del palacio el exterior es el Alcázar de Segovia, que es fantástico, pero dentro, el patio de armas es muy pequeño. Y el interior es el del Colegio de San Gregorio, con esa escalera fantástica. Los que buscan localizaciones buscan espacios susceptibles de solucionar la escena que tienen prevista en el guion», cuenta Villalobos.

El objetivo de este grupo investigador es demostrar que Valladolid es un decorado idóneo para todo tipo de películas. Por eso trabajan mano a mano con la Valladolid Film Office para surtir el catálogo de todo tipo de localizaciones. Porque, y ahí es donde entra su capacidad como arquitectos, Valladolid maneja un elenco de escenarios muy variado y de calidad.

«Tenemos ese grupo de edificios históricos que son los que más se conocen en la ciudad. Pero hay una serie de arquitectura del Movimiento Moderno (Docomomo), que está ahora mismo en boga, que sirven para otro tipo de películas que se ruedan en espacios más modernos. Tenemos la capacidad, como investigadores de arquitectura, de saber qué edificio puede tener la calidad necesaria y qué espacio es susceptible de poder servir como localización. De cada bloque, históricos, modernos y contemporáneos, hemos elegido unos diez edificios», explica el coordinador del grupo.

Esto no se refiere únicamente a buscar un lugar y decir 'este es bonito, a ver qué tal'. No. Es mucho más complejo. «No solo gestionamos esa documentación, sino que hablamos con los dueños de los edificios y gestionamos el permiso previo. De modo que cuando ofertamos estos servicios a la Valladolid Film Office, ellos ya tienen ese permiso previo», matiza Sara Pérez Barreiro.

Candela Peña y Silke en 'Hola, ¿estás sola?', de Icíar Bollaín.

Y a las productoras, mientras tanto, hay que ofrecerles la mejor información. Para que tomar la decisión sea sencillo para ellas. «Hacemos un trabajo muy especializado de documentación fotográfica, planimétrica e histórica, para que las productoras puedan entender cuál es ese espacio, las posibilidades que tienen de grabar y la imagen que puede resultar en la propia película».

¿Que si el trabajo es intenso? En realidad es continuo. Y Sara Pérez pone un ejemplo. La película 'Un buen día lo tiene cualquiera' se rodó íntegramente en Valladolid. Uno de los escenarios era un aula peculiar, en grada. «Hemos tardado más de año y medio en localizarla. En saber dónde era. Hasta que un día, viendo otra cosa, entramos en un aula y nos dimos cuenta de que era la de la película. Gente que había estado en el rodaje no se acordaba. Está en pendiente, con sistema de luces arriba... Se encuentra debajo del Museo de la Universidad de Valladolid. Lo que ocurre es que es un aula ahora inutilizada porque no es accesible».

Juan Antonio Quintana, en 'Un buen día lo tiene cualquiera', rodada en Valladolid.

Y ahí siguen. Escudriñando, catalogando y obteniendo permisos previos. Porque sueñan con que su ciudad salga en la gran pantalla más de las treinta veces que han comprobado entre 1955 y 2016. Porque les gustaría «que determinados edificios icónicos de Valladolid se reconocieran, como reconoces París o Nueva York, en cuanto vieras una imagen en el cine».