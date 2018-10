Tiempo de Historia mostrará el mundo actual con 15 documentales Everardo González, ganador de la pasada edición del premio Tiempo de Historia. / Alberto Mingueza 'El silencio de otros' abrirá una sección con obras de diez países que abordan cuestiones como las 'fake news', la situación de los refugiados o los alimentos transgénicos EL NORTE Valladolid Martes, 2 octubre 2018, 12:41

La sección Tiempo de Historia de la 63ª Semana Internacional de Cine de Valladolid programará esta edición un total de 15 documentales internacionales, de los que 12 competirán por el primer y segundo premios de la sección, dotados con 20.000 y 10.000 euros, respectivamente, y tres se proyectarán fuera de concurso. La sección mostrará los trabajos procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, además de otros seis españoles o con coproducción española.

Los documentales programados abordan cuestiones de plena actualidad, como la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo, la solidaridad con los refugiados en diversas partes del mundo, la guerra de Siria o las fake news, así como otro amplio abanico de asuntos ligados a la naturaleza humana, como la riqueza y la codicia, el ocio junto con el deporte o los efectos de los alimentos transgénicos sobre la salud humana. También se analizan en varios documentales la figura de artistas de diferentes disciplinas, como Edgar Degas, Enrique Granados, Renzo Piano o Carmen Maura.

Los documentales españoles

España presenta en esta edición seis documentales, dos de ellos fuera de concurso. 'El silencio de otros', de Almudena Carracedo y Robert Bahar, que se proyectará el sábado 20 de octubre en la jornada inaugural de la sección Tiempo de Historia, trata de la lucha silenciada de las víctimas de la dictadura franquista por conseguir justicia hasta nuestros días. 'El amor y la muerte. Historia de Enrique Granados', de Arantxa Aguirre, recrea la historia apasionante y tormentosa del compositor Enrique Granados en la Barcelona de finales del siglo XIX y principios del XX, sus viajes, la lucha por la vida y los primeros triunfos.

'Comandante Arian', de Alba Sotorra, se adentra con la cámara en la primera línea de la guerra en Siria para documentar la lucha de las mujeres kurdas del norte del país contra el Estado Islámico y la revolución feminista en el Kurdistán. José Luis López-Linares trae 'Altamira: el origen del arte', su nuevo largometraje documental resultado de la visita con cámara que el realizador hizo a las cuevas de Altamira, algo que no se permitía desde los años 80.

Fuera de concurso se programarán los documentales españoles 'Renzo Piano, un arquitecto para Santander', de Carlos Saura, que aborda la figura profesional de Renzo Piano mientras se va construyendo el centro de arte que la Fundación Botín ha levantado junto a la bahía de Santander; y 'Ay Carmen!', de Fernando Méndez Leite, que trata la figura de la actriz Carmen Maura, quien habla de su carrera y de ella misma, de su infancia, de sus primeros pasos en la profesión y de sus dificultades, entre otras cosas. El otro documental fuera de concurso es 'Degas: Passion for Perfection' (Reino Unido), de David Bickerstaff.

La sección Tiempo de Historia incluirá además doce cortometrajes a concurso que optarán al premio al Mejor Cortometraje Documental

La sección Tiempo de Historia incluirá además doce cortometrajes a concurso que optarán al premio al Mejor Cortometraje Documental dotado con 3.000 €. De ellos, dos están dirigidos por realizadoras españolas: Todas íbamos a ser reinas, de Ana Catalá, y Luchar por Europa: la huella de Brandt, de Vicky Calavia.

Completan la selección los cortometrajes: I Signed The Petition, de Mahdi Fleifel (Reino Unido, Alemania, Suiza); Juck (Thrust), de Olivia Kastebring, Julia Gumpert y Ulrika Bandeira (Suecia); Mother And Baby, de Mia Mullarkey (Irlanda); Proszę o ciszę (Their Voices), de Eri Mizutani (Polonia); Prisoner of Society, de Rati Tsiteladze (Georgia); Siostry (Sisters), de Michal Hytros (Polonia); Skip Day, de Ivete Lucas y Patrick Bresnan (Estados Unidos); Spårviddshinder (The Traffic Separating Device), de Johan Palmgren (Suecia); Tungrus, de Rishi Chandna (India) y Un monde sans bêtes (Facing The Beast), de Emma Benestan y Adrien Lecouturier (Francia).