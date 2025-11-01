Terciopelo, plumas, lentejuelas y una corbata de Epi Blas para despedir la Seminci El negro volvió a ser el gran protagonista de la alfombra de clausura. La cineasta María Herrera puso la nota de color con un vestido floreado años sesenta y una simpatiquísima Amaia Salamanca acaparó todos los 'flashes'

Detalle de la corbata de Epi y Blas que llevó el director David Trueba en la alfombra de la 70 Seminci.

Sonia Quintana Valladolid Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:35 Comenta Compartir

El músico y actor Juan Manuel Montilla 'El Langui' fue el primero en pisar la alfombra (esta vez negra) de la gala de clausura de la 70 Seminci. Desplegada en el 'foyer' del Teatro Calderón -la incesante lluvia no permitió a los invitados pasear sus 'looks' a las puertas del teatro vallisoletano-, en esta ocasión sí recibió a varios rostros conocidos del cine español. La película con la que esta edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha bajado el telón, 'Siempre es invierno', de David Trueba, aseguraba la presencia del elenco del filme, pero han sido más los que se han dejado 'caer' por Valladolid.

Tras El Langui hicieron su aparición los integrantes de La La Love You, Roberto Amor, David Merino, Mía Berlín y Oscar Hoyos, encargados de poner la música en directo de la gala. Mía Berlín, con calcetín blanco y zapato negro, lucía un vestido 'denim' de Desigual que la sentaba como un guante. Las presentadoras de la gala también posaron en la alfombra. Elegantísimas ambas. La periodista Elena Sánchez, con un vestido en blanco y negro del vallisoletano Baro Lucas; y la actriz Llum Barrera, con un conjunto de pantalón negro y cuerpo de lentejuelas 'print animal' y plumas en los hombros de Tot-Hom.

Ver 41 fotos Amaia Salamanca posa para los fotógrafos en el Teatro Calderón. Alberto Mingueza

La actriz Ivana Vaquero escogió un vestido 'nude' de Teresa Helbig; el actor Rubén Ochandiano, un traje de terciopelo granate de Mansolutely con unos originales zapatos de Louboutin; y el actor vallisoletano Fernando Cayo un traje azul de Cesc Tort. El negro, volvió a ser el gran protagonista de la velada. Sensacionales Amaia Salamanca con un vestido palabra de honor de terciopelo negro de Gaurav Gupta; y Carla Quilez, de blanco y negro, de la firma zamorana Ángel Iglesias. Las actrices Carla Nieto, de Marchesa; Elsy Gómez, con una falda de Jesús del Pozo y un top lencero de Intimissimi, y Anna Miñana, con un espectacular vestido de lentejuelas verdes de Ana Canaan, sin duda, entre las más elegantes.

También estuvieron los hermanos Álvaro y Ángela Cervantes; él, con un traje de Pedro del Hierro y ella con un 'total look' de la firma Bimba y Loa. La cineasta María Herrera puso la nota de color con un vestido floreado años sesenta con unas botas naranjas de Bimba y Lola. Imposible pasar desapercibida. Muy guapo también David Verdaguer, con un traje verde de Antony Morato. Pero, sin duda, lo más comentado de la alfombra fue la corbata de Epi y Blas del director David Trueba. Un guiño divertido.

Reporta un error