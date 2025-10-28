El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La cineasta húngara Ildikó Enyedi presenta la película 'Silent Friend'. Alberto Mingueza

'Silent Friend', el anhelo de reconocimiento y reconexión

Ildikó Enyedi presenta una película sensitiva sobre la percepción y la comunicación

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 21:16

Comenta

Junto a 'Recién nacidas', el ecuador de la Sección Oficial de la 70 Seminci se cierra este martes con 'Silent Friend', el nuevo trabajo de ... la directora Ildikó Enyedi ('En cuerpo y alma') que vertebra una propuesta muy sensorial y, paradójicamente, humanista, vertebrada en torno a un gingko milenario y el efecto que causa en tres momentos temporales muy diversos a lo largo de la historia, mientras evidencia reflexiones sobre, entre otros temas, el anhelo de reconexión y reconocimiento: «Ni esta ni ninguna de mis otras películas pretende sentar base alguna o enseñar algo», ha aseverado la cineasta húngara en conversación con los medios.

