'Silent Friend', el anhelo de reconocimiento y reconexión

Junto a 'Recién nacidas', el ecuador de la Sección Oficial de la 70 Seminci se cierra este martes con 'Silent Friend', el nuevo trabajo de ... la directora Ildikó Enyedi ('En cuerpo y alma') que vertebra una propuesta muy sensorial y, paradójicamente, humanista, vertebrada en torno a un gingko milenario y el efecto que causa en tres momentos temporales muy diversos a lo largo de la historia, mientras evidencia reflexiones sobre, entre otros temas, el anhelo de reconexión y reconocimiento: «Ni esta ni ninguna de mis otras películas pretende sentar base alguna o enseñar algo», ha aseverado la cineasta húngara en conversación con los medios.

Más allá del mantra de plantear preguntas y no dar respuestas, los indicios del filme son meramente sensoriales. «Queríamos hacer una película sensitiva, que hablara a nuestros sentidos, más allá de la imagen y el sonido, por lo cual era evidente que teníamos que experimentar con varios lenguajes cinematográficos», explica. «Debíamos volcar la textura de las imágenes, porque indirectamente, en lugar de líneas argumentales y palabras, podemos contar mucho de la condición humana a través de la imagen y del sonido»

Algo a lo que, como cualquier experimento, toda ausencia de condicionante externo ayuda: «Asistir a una sala de cine es una experiencia hipnótica: tienes una gran oportunidad de encontrarte dentro de una realidad alternativa», valora la cineasta. «Esa clase de experiencia nos obliga a estar abiertos a otras formas de vida... y también a otros seres humanos; y el cine supone una herramienta fascinante para abrirnos».

Vivo debate

Frente a la necesidad de explorar un nuevo territorio, fue en conversación con uno de sus protagonistas, Tony Leung Chiu-Wai, donde se halló una de las claves que se esconden tras la película; no sobre su papel sino sobre lo que hay tras la película: «Una vez me preguntó cuál era la diferencia entre la filosofía oriental y la occidental, y creo que esta última recurre con frecuencia a la idea de estar separado de la naturaleza, de sí mismo o de ciertos elementos». Es, en palabras de Enyedi, algo que tiene que ver «con el control y con el ansia de conectar de nuevo con la libertad, con apercibirse de cierta suerte de coexistencia y de reconocimiento ante otras formas de vida». Algo que resuena en pleno siglo XXI, cuando nos encontramos «con un debate muy vivo sobre reconocer al otro como un igual; el primer paso para la comunicación».

Despojada de visión crítica expresamente, 'Silent Friend' busca pues «reflejar los intentos torpes de conectar, reconocer y ser curiosos por parte de los humanos, del redescubrimiento que hace la comunidad científica del mundo a partir del descubrimiento que hacemos todos los seres humanos cuando somos unos bebés». No por casualidad, toda la acción se desarrolla en el contexto de un campus universitario: «Todos los protagonistas estén experimentando y no tienen miedo de meter la pata».

Para trasladar esa fascinación y extrañeza hacia el mundo vegetal, la directora explica que el objetivo era «mostrar estas plantas como si fueran vistas por primera vez». Así, la propuesta descansó sobre la búsqueda de hermosísimas imágenes para mirar a estos seres vivios con otros ojos, aunque hubo más dificultad en encontrar plantas concretas (una de ellas no apareció hasta el último día en un salón de masajes) que trasladaran esas sensaciones «arcaicas y especiales».

Pero entre todas las emociones que busca despertar la película, Enyedi tiene clara cuál es la primordial o, al menos, la que más le entusiasma suscitar: «Nuestra mayor ilusión era que la gente percibiera el humor de la película; no una comedia muy evidente, pero sí pequeños destellos que con una sonrisa suscitan un pequeño «clic» en la cabeza que hace entender mucho». Es, en definitiva, una resistencia pacífica a explicar o controlar los pensamientos del público: «Quería, ante todo, que fuera una película amable; y que el resto sea cosa de los demás».