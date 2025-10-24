El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sergi Casamitjana y Gonzalo Salazar-Simpson, directores de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) y la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), recogen la Espiga de Honor de 2025 de las manos de la actriz Blanca Portillo en la gala de inauguración de la 70 Seminci.

Sergi Casamitjana y Gonzalo Salazar-Simpson, directores de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) y la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), recogen la Espiga de Honor de 2025 de las manos de la actriz Blanca Portillo en la gala de inauguración de la 70 Seminci. Aida Barrio

La Seminci sopla setenta velas y reivindica a su historia y su público

El festival otorga las dos primeras espigas a las escuelas de cine de Madrid y Cataluña en una ceremonia con Palestina en el recuerdo

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:35

Comenta

El cartel de este año tiene varias lecturas. Puede ser una especie de caleidoscopio, casi como esa cortinilla que antaño anticipaba las proyecciones del festival, ... un destello que gira, que refleja. O más fácil, un sol. Al menos eso representa para la periodista Pepa Blanes. «Como los setenta soles que cumple este año la Seminci. Que calienta, como hace el festival». Más directa su versión, desde luego. Ella fue la encargada de dirigir la gala de inauguración ante un teatro Calderón que no dejó butaca sin ocupar. Más difícil es decir lo mismo cuando se habla de las salas de cine convencionales, y también hubo hueco para reivindicar esto, pero para muchas otras cosas. El caso es que la Seminci arrancó su séptima década en Valladolid y tocaba recordar lo que ha pasado hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

