La Seminci mirada también con paso corto

Los seminceros más avezados recordarán las ediciones en las que los cortometrajes se repartían a lo largo de toda la Semana como aperitivo previo a ... las películas de Sección Oficial o Punto de Encuentro. La 70 edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid no prescinde de estas experiencias, sino que las aglutina en diferentes bloques, como libros de relatos, para paladear en pequeñas degustaciones las diferentes miradas de todo tipo de realizadores; internacionales, nacionales y locales, para todo cinéfilo al que ver largometrajes se le quede demasiado corto.

Así, hasta 18 títulos compiten en la Sección Oficial en la categoría internacional, con éxitos ya refrendados por certámenes de prestigio como Cannes ('I'm glad you're dead now') o Venecia ('Without Kelly'). Entre esta selección cabe destacar '+10k', de Gala Hernández López, sobre la fiebre de la juventud de las criptomonedas, que recoge los sueños, búsquedas de salidas rápidas y aspiraciones frustradas de una generación digital cuyo futuro les ha sido prometido y hurtado. «A través del retrato de un chaval español abordamos el fenómeno de las academias de educación financiera que sirve para entender qué les lleva a interesarse en estas plataformas y comunidades», explica Hernández.

Esta realidad, añade, «se vincula a la precarización generalizada de los jóvenes y a las desigualdades crecientes entre la clase trabajadora y una élite económica y financiera que concentra una cantidad abyecta de capital». La directora, denuncia que dichos desequilibrios «generan estas fantasías en un sistema que no ofrece maneras de escapar de una esclavitud a la que parecen condenados, por lo que resulta natural que busquen alternativas para ganarse la vida y permitir a sus familiares un futuro más digno».

'+10K' se proyecta junto a 'No Skate!' de Guil Sela, 'Nervous energy' de Eve Liu y 'Klonter' de Levi Stoops'. El filme de Cannes podrá verse junto a 'Ali' de Adnan Al Rajeev, 'Les habitants' de Maureen Fazendeiro y 'Lucus' de David Fidalgo. 'Without Kelly', por su parte, se exhibe con 'Mercy' de Hedda Mjøen, 'Dog alone' de Cão Sozinho, 'Because of (U)' de Tohé Commaret y 'Plankton' de Irene Moray. La última proyección de cortometrajes internacionales de Sección Oficial se compone de 'Living Stones' de Jakob Ladányi Jancsó, 'Their eyes' de Nicolas Gourault, 'Dog and wolf' de Terézia Halamová, 'Bread will walk' de Alex Boya' y 'Crazy for you' de Greta Díaz Moreau.

Por su parte, los nueve cortometrajes españoles de la Sección Oficial se reparten en dos sesiones, el jueves y el viernes en Fundos, con sendas repeticiones en los Broadway el sábado 1. En la primera tanda, podrán verse 'Abortion party' de Julia Mellen, 'Casi septiembre' de Lucía G. Romero, 'La diva, mi abuela y yo', de Inés G. Aparicio; 'Las colillas de mi casa' de Eduard Amado y 'Un piso estupendo', proyecto colaborativo de la ECAM dirigido a diez manos por Gabriela Isabel Gómez de Arteche, Alejandra Llorens, Daniel Pérez, Camila de Lucas y Jaime Marqués. En la segunda, 'Instrucciones para cortar un pollo bajo tierra' de Olivia Delcán y Nacho Sánchez; 'La historia todavía no conoce mi nombre' de Diana Toucedo; 'Nadie ladra' de Jùlia Coldwell Serra y 'Per bruixa y metzinera' de Marc Camardons.

Cortos con sabor local

El talento autonómico también se ve en la histórica sección 'Castilla y León en corto', que recoge cinco títulos vertebrados, de una u otra forma, con nuestra región. Entre ellos destaca 'La raíz', de la navarra Isa Sáez Pérez; «una historia personal que acaba siendo colectiva sobre la identidad LGTB y mi reflexión de la conversación que hubiera tenido desde mi vivencia con mi abuela», en palabras de la directora.

Sáez parte del material de archivo de la Filmoteca Vasca para reinterpretar la historia del movimiento en Burgos, en un trabajo «que hace volver la mirada atrás y, se forme parte del colectivo o no, ayuda a pensar sobre cómo empatizamos con estas vidas». La sección se cierra con 'Bajo el sol de España' de Carla Álvarez, 'Darshan' de Alberto Allica, 'Costillar y Chuletilla' de Lucía Beltrán, Lucía Caviedes, Patricia Pérez; y 'Metta' de Sara Martínez Sanz y Rocío Pérez.

Además, en Seminci Factory se podrá ver 'Esta no es tu casa', de Javier Noriega de Lara, y 'Cenizas, mi amor', corto vampírico de Pedro Tamames y Margo García rodado este verano en el Campo Grande que narra «la historia del reencuentro entre dos amantes que llevan cincuenta años sin verse y el tiempo solo ha pasado para una de ellas», en palabras de Tamames y García.

Por último, dentro del ciclo Quercus – Work in Progress, se encuentran los títulos 'Brannia Ossaria' de Miguel Sánchez González, 'Enroque' de Juan Rodríguez-Briso, 'La biblioteca' de Carlos Zalama, '9 mujeres (en el bosque lácteo)' de Alfonso Ordóñez, 'Canina' de Néstro López y 'Max' de Jaime Alonso de Linaje.