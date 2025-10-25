El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
Gala Hernández López y su equipo dirigen el cortometraje '+10K', a concurso en la Sección Oficial de la Seminci. Cedida

La Seminci mirada también con paso corto

La 70 edición aglutina cortos internacionales, nacionales y locales con historias en breves cápsulas

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:30

Comenta

Los seminceros más avezados recordarán las ediciones en las que los cortometrajes se repartían a lo largo de toda la Semana como aperitivo previo a ... las películas de Sección Oficial o Punto de Encuentro. La 70 edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid no prescinde de estas experiencias, sino que las aglutina en diferentes bloques, como libros de relatos, para paladear en pequeñas degustaciones las diferentes miradas de todo tipo de realizadores; internacionales, nacionales y locales, para todo cinéfilo al que ver largometrajes se le quede demasiado corto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  2. 2

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  3. 3 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5

    Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla
  6. 6

    Pinar de Antequera, la única zona de Valladolid donde se soterró: «El plano urbanístico en sí es una pena»
  7. 7 De Luis Tosar a Lolita Flores: quién es quién en la 70ª edición de la Seminci
  8. 8

    Una alfombra de la Seminci nublada y con pocas estrellas
  9. 9

    Niños y coches, obligados a compartir espacio a la salida de un colegio de Valladolid
  10. 10

    La UVA bate récord de matrículas y Geografía multiplica por nueve sus nuevos alumnos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Seminci mirada también con paso corto

La Seminci mirada también con paso corto