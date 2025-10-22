Una selección de ultrafondo que pondrá a prueba a público y jurado

La cantidad es un hecho. Nunca hubo una Sección Oficial tan numerosa en títulos, 29, ni con tanta participación española, siete películas más la participación ... en la coproducción 'Magallanes'. Si al número de filmes se añade la duración. Entre las 25 que compiten solo dos se quedan en 86 minutos. Una llega a los 180 y otras tres superan los 150. No hace falta sumar metrajes para recomendar al público, crítica y jurado un buen fisio al cabo de la Semana.

Habrá que confiar en la calidad. Vuelve Isabel Coixet a la Seminci para inaugurar la 70 edición con 'Tres adioses', la adaptación cinematográfica de la novela 'Tres cuencos', de Michele Murgia. Ha contado con Alba Rohrwacher y con Francesco Carril, rostros que conoce el público del Calderón. David Trueba, otro director español, clausurará el día el festiva con 'Siempre es invierno', la traslación a la pantalla grande de su novela 'Blitz'. En medio, 26 títulos a los que se sumó en el último momento 'Hamnet', la gran novela de Maggie O'Farrell, traducida en imágenes por Chloé Zhao (Espiga de Plata por 'The Rider').

Isabel Coixet y David Trueba abren y clausuran la Sección con dos adaptaciones literarias

Desde Italia llegará 'Below the Clouds', la tercera entrega del viaje de la cámara de Gianfranco Rosi que se detuvo en Roma, Lampedusa y ahora en un Nápoles arqueológico en blanco y negro. 'Duse', de Pietro Marcello, cuenta la vida de la actriz Eleonore Duse, la relación con su hija y el poeta D'Annunzio en el momento del auge del fascismo.

El cine hispanoamericano estará representado por 'El sendero azul', del brasileño Gabriel Mascaro, historia de una anciana que vive en el Amazonas y se resiste a abandonar su lugar, y 'La noche está marchándose ya', de los argentinos Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas, »un manifiesto contra el desgobierno autoritario de Milei».

'Magallanes' es una coproducción que suma esfuerzos de Portugal, España, Francia, Filipinas y Taiwán para contar tres momentos de la gesta del navegante encarnado por Gael García Bernal.

Dilemas morales

Desde Estados Unidos llegan dos óperas primas que firman KristenStewart y Eva Victor. La actriz de 'Crepúsculo' se estrena tras la cámara con la historia de la nadadora Lidia Yukmavitch, 'La cronología del agua'. Victor, que procede también de la interpretación, trabaja en 'Sorry, baby' delante y detrás de la cámara en esta historia de campus. La veterana Kelly Reichardt compite con 'The Mastermind', protagonizada por Josh O'Connor.

El cine del este europeo estará representado por 'Dos fiscales', del ruso Sergei Loznitsa, y 'Orphan', del húngaro Laszlo Neus, dos películas de dilemas morales con trasfondo histórico.

La directora húngara Ildikó Anyedi presenta 'Silent friend', un tríptico sobre la relación con la naturaleza con un ginkgo como cuarto protagonista.

La actriz estadounidense Kristen Stewart compite con su ópera primera 'La cronología del agua'

'Mirrors nº3' es una de las dos producciones alemanas de la Sección Oficial. Christian Petzold indaga en las buenas intenciones de una familia que acoge a una joven tras un accidente de tráfico. 'Sound of falling', segundo largo de Mascha Schilinski, atraviesa los acontecimientos de su país en el último siglo desde la mirada de cuatro mujeres.

El británico Harry Lighton filma en 'Pillion' un relato de amor homosexual en el mundo motero. Los belgas Dardenne estrenaran 'Recién nacidas', película sobre la maternidad adolescente a partir de cinco historias.

La ópera prima de Shih-Ching Tsou nos llevará a un mercado de Taipei que veremos a través de los ojos de una niña. Bi Gan propone cuestionarse sobre la esencia del cine y su capacidad para hacer soñar en 'Ressurection'. La modernización de China en las últimas décadas a través de un niño de diez años en el medio rural separado de sus padres es lo que cuenta Huo Manh en 'Vivir la tierra'.

'Thrillers' y una 'roadmovie'

'Yes' es la última película del director israelí Nadav Lapid que, enfrentado al Gobierno de Netanyahu, propone el dilema de dos artistas en Tel Aviv que reciben un comprometido encargo.

La presencia española, además de las citadas cintas de inauguración y clausura, se alternará con títulos como 'Cuando el río se convierte n mar', de Pere Vilà Barceló. Tres horas necesita el catalán para resumir los seis años de conversaciones con adolescentes en los que se fundamenta la historia de una joven estudiante de arqueología y el hecho traumático que salpica a todo su entorno. Rafael Cobos debuta como director con 'Golpes', un 'thriller' que cuenta con Luis Tosar y Jesús Carranza como hermanos protagonistas, uno expresidiario y otro, el policía que debe seguirle.También se estrena Carlos Saiz que ha rodado el viaje real de un padre y un hijo de Murcia a Marsella en 'Lionel'.

Fuera de concurso Judith Colell estrena 'Frontera', 'thriller' de época. Tampoco concursa 'Girl', de Shu Qi, sobre el despertar de dos adolescentes en Taiwán, ni 'Rental family', de Hikari, con Brendan Fraser en el reparto.

Las películas de la Sección Oficial