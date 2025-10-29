El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un pasaje de 'The tale of Silyan'.
TIEMPO DE HISTORIA

El nido de los hombres

Maureen Fazendeiro y Tamara Kotevska apuntan sus objetivos amables al idilio ancestral y lleno de altibajos que mantiene el hombre con su entorno

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:24

Comenta

Un buen protagonista es un tesoro que no se puede desaprovechar. Si la cámara se enamora de él, hay que entregársela. Aunque no siempre ocurre ... en las películas documentales. Bastante tiene la realidad con mostrarse claramente en pantalla como para andar exigiéndole, además, el embeleso que se espera con el cine de ficción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  5. 5

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  6. 6

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  7. 7

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  8. 8

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  9. 9

    Los héroes vallisoletanos de la dana, un año después
  10. 10

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El nido de los hombres

El nido de los hombres