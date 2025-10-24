Multitudinaria soledad

Es sencillo averiguar de qué pata cojea un país solo con revisar el nombre de sus últimos ministerios. En Corea del Sur, por ejemplo, mantienen ... uno llamado de la Reunificación y en Emiratos Árabes Unidos hay un Ministerio de la Tolerancia. En España, tenemos un Ministerio de Igualdad y en Japón no han tenido más remedio que crear el Ministerio de la Soledad.

De eso trata la serena película realizada por el danés Kaspar Astrup Schröder que aborda el problema de la proliferación en el país nipón de un grupo de población de mediana edad que no ha formado familia, ni vive en pareja, ni mantiene vida social.

'Dear tomorrow' Director: Director:

Intérpretes: Shoko Watanabe, Masato Sawa, Koki Ozora, Daigo Ozawa, Seiko Noda, Takako Suzuki. Dinamarca, Suecia, Japón. 82'.

Cines Broadway: Sábado 25, a las 19.00 horas.

Podríamos entretenernos en discutir si este brote demográfico es fruto del individualismo pragmático que hace estragos en un mundo altamente tecnificado, pero Astrup Schröder sugiere con su documental que, en cualquier caso, las consecuencias son devastadoras y alerta de su más que probable propagación.

'Dear Tomorrow' ilustra el drama japonés gracias a la generosidad de sus dos principales protagonistas: una mujer llamada Shoko y un hombre llamado Masato. La atmósfera de tristeza respirada por ambos y las aquietadas maneras del realizador danés -empapado en la cultura japonesa, como puede comprobarse gracias al sabor y al ritmo de su película- invita no obstante a imaginarlos viviendo en alguna de las novelas de Murakami. A Ella, sin ir más lejos, en 'Tokio Blues' narrando su historia; a él, junto a aquel cariacontecido chico sin color.

Mientras Shoko procura conectar de nuevo con el mundo, gracias a una amiga tan necesitada como ella y a su afición por la música, Masato intenta conjurar su soledad valiéndose de tres métodos que Kaspar Astrup compartimenta a lo largo de su película. El joven corredor matutino, no solo atesora algún pez aislado en una pecera diminuta, o algún insecto, sino que acabará cuidando de una pequeña lechuza, tan cautiva como él. Por otra parte, cuando la necesidad de desahogarse aprieta demasiado, intentará conectarse al chat de 'A place for you', una asociación surgida después de la pandemia debido al incremento de suicidios y que ofrece un servicio de conversación guiada a quienes lo necesiten. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, el chat es incapaz de atender la demanda creciente y su involuntario retraso en la respuesta provoca, en no pocas ocasiones, mayor frustración. En tercer lugar, Masato buscará también la ayuda espiritual y el consejo que pueda brindarle la sabiduría de un templo budista.

Astrup transmite la profunda melancolía que arrastran sus protagonistas y la frágil esperanza que aún sobrevive en su lucha diaria.