Fotograma de 'Dear Tomoroww'.
TIEMPO DE HISTORIA

Multitudinaria soledad

Kaspar Astrup Schröder contempla el último gran desafío japonés con el sosiego y la sabiduría de las miradas orientales

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:09

Es sencillo averiguar de qué pata cojea un país solo con revisar el nombre de sus últimos ministerios. En Corea del Sur, por ejemplo, mantienen ... uno llamado de la Reunificación y en Emiratos Árabes Unidos hay un Ministerio de la Tolerancia. En España, tenemos un Ministerio de Igualdad y en Japón no han tenido más remedio que crear el Ministerio de la Soledad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

