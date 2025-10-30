La luz de la inocencia
Abbas Fahdel y su familia nos muestran la poética entereza que sobrevive, una vez más, entre la devastación de su tierra.
Valladolid
Jueves, 30 de octubre 2025, 21:44
En la mirada serena y ponderada de Abbas Fahdel siempre hay varios objetos de atención. Sus planos se quedan a vivir en una realidad que ... los envuelve. Sin embargo, lejos de competir entre ellos, conviven pacíficamente en la pantalla y anidan en la memoria del espectador sin conflicto alguno. Saben que su protagonismo está garantizado; que su presencia es relevante. La vida se desarrolla a su alrededor naturalmente, como esa vegetación que es capaz de cubrir las huellas de los hombres si nadie se lo impide.
-
'tales of the wounded land' Director: Abbas Fahdel.
-
Líbano. 120'.
-
Teatro Zorrilla: Viernes, 31, Hoy, 12.00 h.
Puede que Fahdel adquiriera la costumbre de rodar de este modo tan singular y obrar semejante milagro gracias a sus años de estudiante, cuando aprendía a transmitir la sobriedad de cada momento junto a Éric Rohmer, que era capaz de hacer convivir en un mismo plano una conversación momentánea e intrascendente junto al silencio de una realidad obsesiva.
La película presentada por el director franco-iraquí en esta edición se enfrenta al horror y a la destrucción sufrida en el sur del Líbano, a escasa distancia de su hogar actual, donde vive con su esposa, la pintora y productora Nour Ballouk, y con su hija de pocos años de edad. El Ejército de Israel ha bombardeado sistemáticamente la zona hasta reducirla a escombros.
Puede que el genocidio perpetrado por Netanyahu en Gaza haya eclipsado de algún modo la relevancia internacional de los ataques israelíes en el Líbano y destinados a Hezbolá, aunque sea la población civil que vive en la región, cristiana y musulmana, pacífica e inofensiva, quien ha sufrido los efectos devastadores.
Noticias relacionadas
Abbas Fahdel, como en otras ocasiones, utiliza su experiencia y circunstancia personal para construir desde sus propias coordenadas el relato veraz de cuanto ocurre. En este caso, su esposa y su hija tejerán el hilo conductor. Sobre todo la pequeña, que despliega toda la inocencia que aún sobrevive entre las ruinas, junto a los testimonios que su madre recoge a través de serenas conversaciones, llenas de afecto, con vecinos que han perdido sus casas, sus bibliotecas, sus recuerdos o sus negocios; determinados a aceptar la pérdidas irreparables y reconstruir el resto.
Hay en 'Tales of the Wounded Land' una imperturbable aceptación del estado de las cosas que, lejos de sugerir una rendición, despierta entereza y valor en una población vapuleada que se siente, sin embargo, poseedora de una razón justa y pacífica.
Entre las ruinas se abre camino un propósito irredento que acompaña a los curiosos y diminutos pasos de la hija de Nour y Abbas; dueña de una infancia sin calendario, sin pasado a la espalda, que va iluminando la sombra del mundo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión