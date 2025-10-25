El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una imagen del filme de Sokurov.
Tiempo de Historia

Cinco horas con la URSS

El diario cinematográfico y literario del director ruso compone un retrato complejo y sincero de la personalidad de su pueblo

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:54

Comenta

Cuando la mano de Alexander Sokurov toma la pluma estilográfica y escribe una de sus frases enigmáticas sobre la superficie impoluta y porosa del papel - ... cuya intención podría hallarse entre el aforismo, el axioma y el desahogo-, siempre acaba subrayando alguna palabra o rubricando los renglones de lo escrito con un garabato que repite hasta llegar en ocasiones al borratajo airado; una especie de arrebato que acaso desvele su frustración ante la cadena de acontecimientos que ha pasado por encima de sus compatriotas y de sí mismo, como una tormenta, y que consignó en sus notas entre 1957 y 1990.

