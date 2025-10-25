Cinco horas con la URSS

Cuando la mano de Alexander Sokurov toma la pluma estilográfica y escribe una de sus frases enigmáticas sobre la superficie impoluta y porosa del papel - ... cuya intención podría hallarse entre el aforismo, el axioma y el desahogo-, siempre acaba subrayando alguna palabra o rubricando los renglones de lo escrito con un garabato que repite hasta llegar en ocasiones al borratajo airado; una especie de arrebato que acaso desvele su frustración ante la cadena de acontecimientos que ha pasado por encima de sus compatriotas y de sí mismo, como una tormenta, y que consignó en sus notas entre 1957 y 1990.

'Director's diary' Director:Alexander Sokurov. Italia / Rusia. 305'.

Cines Broadway: Domingo, 26 a las 16.30 h.

Pasado el tiempo, Sokurov ha decidido rendir un homenaje a su nación con una revisión cinematográfica y literaria de aquellos escritos a través de una película de cinco horas que, a pesar de su duración, apenas se pierde entre los acontecimientos recopilados en ella.

Ya sabíamos los conocedores de su obra, que el cineasta ruso es un contemporáneo vanguardista, pero de la vieja escuela; que adora la meticulosidad y que exige al espectador la paciencia, la atención y la curiosidad que merece su obra. Sokurov utiliza la pantalla como un contenedor en el que compiten las excepcionales imágenes históricas, repletas de guiños y referencias a la vida cotidiana del pueblo ruso, a sus logros y reconocimientos bajo la atenta y paternalista mirada del régimen soviético, con una constante sucesión de titulares que resumen algunos de los acontecimientos notables y trascendentes de cada año.

Entre ellos domina la política internacional de gran calado: los hitos destacados en las carreras armamentística y espacial que acotaron la Guerra Fría, las crisis en los conflictos regionales, los atentados más devastadores, los accidentes de aviación —acaso odie volar—. Aunque también encuentra ocasión para lanzar curiosidades a la butaca y destacar natalicios, como el de Musk o DiCaprio.

La selección cronológica de Sokurov carece de criterio historiográfico, pero tampoco lo pretende, ni lo necesita. Se trata de una revisión cinematográfica y literaria particular, repleta de detalles y apuntes personales. Algunos son comprensibles por el público; otros, lo sobrevuelan.

Sin embargo, la virtuosa exposición de Sokurov es capaz de conciliar la historia de hondo calado y la superficial; la de los grandes acontecimientos y la «intrahistoria» unamuniana del pueblo y sus rutinas.

Tras cinco horas con el pueblo ruso, que nació soviético y envejeció desencantado después de despertar violentamente del sueño comunista, surgen aún más preguntas que acaso pueda responder él mismo, con otro diario semejante, hasta hoy.