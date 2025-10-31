Programa completo de la Seminci 2025: viernes 31 de octubre
Consulta aquí el programa completo de la octava jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid
Valladolid
Viernes, 31 de octubre 2025, 06:57
• Viernes 31 de octubre
- 9:00 h. TEATRO CALDERÓN. SIEMPRE ES INVIERNO. (100 min). V.O. en español, inglés, francés, coreano, catalán, subtitulado en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 10:00 h. CINES BROADWAY-SALA 4. EL BIEN ESQUIVO. (138 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 10:30 h. TEATRO CERVANTES. LITTLE TROUBLE GIRLS. (89 min). V.O. en esloveno, subtitulada en inglés. Punto de Encuentro.
- 10:30 h.CINES BROADWAY-SALA 1. CARA A CARA. (70 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia.
- 12:00 h.TEATRO ZORRILLA. TALES OF THE WOUNDED LAND. (120 min). V.O. en árabe subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.
- 12:00 h.CINES BROADWAY-SALA 3. CORTOMETRAJES 3: Ali 15' Les Habitants / The Inhabitants 42' Lucus 13' I'm Glad You're Dead Now 13'. (83 min). V.O. en bengalí subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.
- 12:00 h. CINES BROADWAY-SALA 2. DEATH DOES NOT EXIST. (72 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 12:00 h. TEATRO CARRIÓN. GIANT. (110 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Proyecciones especiales.
- 12:15 h. CINES BROADWAY-SALA 1. YRUPE. (79 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia.
- 12:30 h. TEATRO CALDERÓN. ORPHAN. (132 min). V.O. en húngaro subtitulada en inglés y español. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 12:30 h. TEATRO CERVANTES. THE SOUFFLEUR. (78 min). V.O. en inglés, alemán, español e italiano subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 12:30 h.CINES BROADWAY-SALA 4. MBURUCUYÁ, CUADROS DE LA NATURALEZA. (101 min). V.O. en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 16:00 h. TEATRO CALDERÓN. ORPHAN. (132 min). V.O. en húngaro subtitulada en inglés y español. Sección Oficial.
- 16:15 h. TEATRO CARRIÓN. LA NOCHE ESTÁ MARCHÁNDOSE YA. (104 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Sección Oficial. Presentación y coloquio.
- 16:30 h. SALA FUNDOS. ESTE MELANCÓLICO Y MARAVILLOSO MUNDO. (109 min). V.O. en árabe subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro. Presentación y coloquio.
- 16:30 h.CINES BROADWAY-SALA 5. YES. (149 min). V.O. en hebreo subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 17:00 h. TEATRO ZORRILLA. DAVID DELFÍN. MUESTRA TU HERIDA. (75 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia. Presentación y coloquio.
- 17:00 h.CINES BROADWAY-SALA 2. MAD BILLS TO PAY (OR DESTINY, DILE QUE NO SOY MALO). (101 min). V.O. en inglés y español subtitulada en español e inglés. Punto de encuentro. Presentación y coloquio.
- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. ABUELA (YAABA). (90 min). V.O. en moré subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.
- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 4. EL SANTO OFICIO. (127 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 17:15 h. CINES BROADWAY-SALA 1. LAS ESTACIONES. (82 min). V.O. en portugués y alemán subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.
- 18:00 h. TEATRO CERVANTES. HAMNET. (125 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.
- 19:00 h. TEATRO CALDERÓN. MAGALLANES. (160 MIN). V.O. en portugués, español, tagalo y francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Presentación.
- 19:15 h. TEATRO CARRIÓN. BELOW THE CLOUDS. (114 min). V.O. en italiano, árabe, japonés, napolitano e inglés subtitulada en inglés y español. Sección Oficial.
- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 2. EL PUENTE. (98 min). V.O. en alemán subtitulada en español. Memoria y Utopía.
- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 5. EN EL CAMINO. (93 min). V.O. en español subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro. Presentación y coloquio.
- 19:30 h. TEATRO ZORRILLA. YAKARTA. (197 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales. Presentación y coloquio.
- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. LA FÁBRICA Y EL SEXO. (46 min). V.O. en español e italiano subtitulada en español e inglés. Alquimias. Presentación y coloquio.
- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 3. BOUCHRA. (85 min). V.O. en inglés, francés y árabe subtitulada en español e inglés. Alquimias.
- 19:30 h. CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES. EL VIENTO. (95 min). Sin diálogos. Intertítulos en inglés consubtítulos en español. Proyecciones especiales.
- 19:45 h. CINES BROADWAY-SALA 4. AL ORIENTE. (100 min). V.O. en español y quechua subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 19:45 h. SALA FUNDOS. TODO ESTÁ PERDONADO. (105 min). Proyecciones especiales.
- 21:00 h. TEATRO CERVANTES. ALPHA. V.O. en francés, inglés y lenguas bereberes subtitulada en español. Pufa.
- 21:15 h. CINES BROADWAY. SALA 1. FORASTERA. (97 min). Punto de Encuentro.
- 21:30 h. CINES BROADWAY. SALA 5. VIVIR LA TIERRA. VO en Mandarín subtitulada en español e inglés. Sección Oficial
- 21:30 h. CINES BROADWAY. SALA 2. HAIR, PAPER, WATER... V.O. en ruc y vietnamita subtitulada en español e inglés. Alquimias.
- 21:45 h. CINES BROADWAY. SALA 4. COMO ERA GOSTOSO O MEU FRANCES. (84 min). V.O. en tupi, francés y portugués subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 21:45 h. CINES BROADWAY. SALA 3. ESTE CUERPO MÍO. (86 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia.
- 22:00 h. TEATRO CARRIÓN. YES. (149 MIN). V.O. en hebreo subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 22:00 h. Sala Fundos. CORTOMETRAJES ESPAÑOLES 2. (90 min). V.O. en catalán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial de Cortometrajes Españoles.
- 23:30 h. TEATRO CERVANTES. LA SONRISA DEL MAL. (122 min). V.O. en italiano y español subtitulada en español. Pufa.