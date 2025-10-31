El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de la película Alpha.

Programa completo de la Seminci 2025: viernes 31 de octubre

Consulta aquí el programa completo de la octava jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:57

• Viernes 31 de octubre

- 9:00 h. TEATRO CALDERÓN. SIEMPRE ES INVIERNO. (100 min). V.O. en español, inglés, francés, coreano, catalán, subtitulado en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 10:00 h. CINES BROADWAY-SALA 4. EL BIEN ESQUIVO. (138 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 10:30 h. TEATRO CERVANTES. LITTLE TROUBLE GIRLS. (89 min). V.O. en esloveno, subtitulada en inglés. Punto de Encuentro.

- 10:30 h.CINES BROADWAY-SALA 1. CARA A CARA. (70 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia.

- 12:00 h.TEATRO ZORRILLA. TALES OF THE WOUNDED LAND. (120 min). V.O. en árabe subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 12:00 h.CINES BROADWAY-SALA 3. CORTOMETRAJES 3: Ali 15' Les Habitants / The Inhabitants 42' Lucus 13' I'm Glad You're Dead Now 13'. (83 min). V.O. en bengalí subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 12:00 h. CINES BROADWAY-SALA 2. DEATH DOES NOT EXIST. (72 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 12:00 h. TEATRO CARRIÓN. GIANT. (110 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Proyecciones especiales.

- 12:15 h. CINES BROADWAY-SALA 1. YRUPE. (79 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia.

- 12:30 h. TEATRO CALDERÓN. ORPHAN. (132 min). V.O. en húngaro subtitulada en inglés y español. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 12:30 h. TEATRO CERVANTES. THE SOUFFLEUR. (78 min). V.O. en inglés, alemán, español e italiano subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 12:30 h.CINES BROADWAY-SALA 4. MBURUCUYÁ, CUADROS DE LA NATURALEZA. (101 min). V.O. en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 16:00 h. TEATRO CALDERÓN. ORPHAN. (132 min). V.O. en húngaro subtitulada en inglés y español. Sección Oficial.

- 16:15 h. TEATRO CARRIÓN. LA NOCHE ESTÁ MARCHÁNDOSE YA. (104 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Sección Oficial. Presentación y coloquio.

- 16:30 h. SALA FUNDOS. ESTE MELANCÓLICO Y MARAVILLOSO MUNDO. (109 min). V.O. en árabe subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro. Presentación y coloquio.

- 16:30 h.CINES BROADWAY-SALA 5. YES. (149 min). V.O. en hebreo subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 17:00 h. TEATRO ZORRILLA. DAVID DELFÍN. MUESTRA TU HERIDA. (75 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia. Presentación y coloquio.

- 17:00 h.CINES BROADWAY-SALA 2. MAD BILLS TO PAY (OR DESTINY, DILE QUE NO SOY MALO). (101 min). V.O. en inglés y español subtitulada en español e inglés. Punto de encuentro. Presentación y coloquio.

- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. ABUELA (YAABA). (90 min). V.O. en moré subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.

- 17:00 h. CINES BROADWAY-SALA 4. EL SANTO OFICIO. (127 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 17:15 h. CINES BROADWAY-SALA 1. LAS ESTACIONES. (82 min). V.O. en portugués y alemán subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 18:00 h. TEATRO CERVANTES. HAMNET. (125 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.

- 19:00 h. TEATRO CALDERÓN. MAGALLANES. (160 MIN). V.O. en portugués, español, tagalo y francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Presentación.

- 19:15 h. TEATRO CARRIÓN. BELOW THE CLOUDS. (114 min). V.O. en italiano, árabe, japonés, napolitano e inglés subtitulada en inglés y español. Sección Oficial.

- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 2. EL PUENTE. (98 min). V.O. en alemán subtitulada en español. Memoria y Utopía.

- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 5. EN EL CAMINO. (93 min). V.O. en español subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro. Presentación y coloquio.

- 19:30 h. TEATRO ZORRILLA. YAKARTA. (197 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales. Presentación y coloquio.

- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. LA FÁBRICA Y EL SEXO. (46 min). V.O. en español e italiano subtitulada en español e inglés. Alquimias. Presentación y coloquio.

- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 3. BOUCHRA. (85 min). V.O. en inglés, francés y árabe subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 19:30 h. CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES. EL VIENTO. (95 min). Sin diálogos. Intertítulos en inglés consubtítulos en español. Proyecciones especiales.

- 19:45 h. CINES BROADWAY-SALA 4. AL ORIENTE. (100 min). V.O. en español y quechua subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 19:45 h. SALA FUNDOS. TODO ESTÁ PERDONADO. (105 min). Proyecciones especiales.

- 21:00 h. TEATRO CERVANTES. ALPHA. V.O. en francés, inglés y lenguas bereberes subtitulada en español. Pufa.

Consulta el programa completo de la Seminci 2025

- 21:15 h. CINES BROADWAY. SALA 1. FORASTERA. (97 min). Punto de Encuentro.

- 21:30 h. CINES BROADWAY. SALA 5. VIVIR LA TIERRA. VO en Mandarín subtitulada en español e inglés. Sección Oficial

- 21:30 h. CINES BROADWAY. SALA 2. HAIR, PAPER, WATER... V.O. en ruc y vietnamita subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 21:45 h. CINES BROADWAY. SALA 4. COMO ERA GOSTOSO O MEU FRANCES. (84 min). V.O. en tupi, francés y portugués subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 21:45 h. CINES BROADWAY. SALA 3. ESTE CUERPO MÍO. (86 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia.

- 22:00 h. TEATRO CARRIÓN. YES. (149 MIN). V.O. en hebreo subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 22:00 h. Sala Fundos. CORTOMETRAJES ESPAÑOLES 2. (90 min). V.O. en catalán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial de Cortometrajes Españoles.

- 23:30 h. TEATRO CERVANTES. LA SONRISA DEL MAL. (122 min). V.O. en italiano y español subtitulada en español. Pufa.

