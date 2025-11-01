El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
Pelicula 'Men at Work.

Programa completo de la Seminci 2025: sábado 1 de noviembre

Consulta aquí el programa completo de la novena jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:41

Comenta

• Sábado 1 de noviembre

- 10:00 h. TEATRO CARRIÓN. DAVID DELFÍN. MUESTRA TU HERIDA. (75 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia.

- 10:00 h. CINES BROADWAY- SALA 2. PIN DE FARTIE. (106 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Alquimias.

- 10:30 h. SALA FUNDOS. GAVAGAI. (89 min). .O. en francés, inglés y alemán subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 10:30 h. Cines Broadway - Sala 1. WARA WARA. (69 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 11:00 h. Cines Broadway - Sala 5. BELLA. (62 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales.

- 11:00 h. Cines Broadway - Sala 4. LUCÍA. (160 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Memoria y Utopía.

- 12:00 h. TEATRO CERVANTES. ESTE CUERPO MÍO. (86 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia.

- 12:00 h. Cines Broadway - Sala 3. CORTOMETRAJES 4. (94 min). V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 12:00 h. TEATRO CARRIÓN. EL AGENTE SECRETO. (158 min). V.O. en portugués, inglés, alemán subtitulada en español. Constelaciones.

- 12:15 h. Cines Broadway. Sala 5. EL DORADO (142 min). V.O. en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 12:15 h. TCines Broadway. Sala 1. BULAKNA (90 min). V.O. en Tagálog e inglés subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 12:30 h. SALA FUNDOS. MAYA, DAME UN TÍTULO. (61 min). Doblada a español. Miniminci.

- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. YES. (149 min). V.O. en hebreo subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 16:30 h. Sala Fundos- LOS MEJORES CORTOS DEL CINE EUROPEO.

- 16:30 h. Cines Broadway. Sala 2. ESTE MELANCÓLICO Y MARAVILLOSO MUNDO. (109 min). V.O. en árabe subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 17:00 h. Cines Broadway - Sala 1. EN EL CAMINO. (93 min). V.O. en español subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 17:00 h. Cines Broadway - Sala 4. EL ABRAZO DE LA SERPIENTE. (125 min). V.O. en español, portugués, alemán, catalán, latín e inglés subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 17:00 h. TEATRO CERVANTES. PENDARIPEN, LA HISTORIA SILENCIADA DEL PUEBLO GITANO. (99 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales.

- 17:15 h. Cines Broadway. Sala 5. SPACE CADET (86 min). Sin diálogo. Minimici.

- 17:30 h. Cines Broadway. Sala 3. LA FÁBRICA Y EL SEXO. (46 min). V.O. en español e italiano subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 19:00 h. Cines Broadway - Sala 3. LA RISA Y LA NAVAJA. (210 min). V.O. en portugués subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 19:00 h. Sala Fundos. EL ÚLTIMO ARREBATO. V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales.

- 19:15 h. Teatro Carrión. ORPHAN. (132 min). V.O. en húngaro subtitulada en inglés y español. Sección Oficial.

- 19:15 h. Teatro Cervantes. ¿CARA O CRUZ?. (116 min). V.O. en italiano e inglés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 19:30 h. Cines Broadway. Sala 1. MEN AT WORK. (75 min). V.O. en farsi subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.

- 19:30 h. Cines Broadway. Sala 5. BARRIO TRISTE. (88 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Punto de Encuentro.

- 19:45 h. Cines Broadway. CORTOMETRAJES ESPAÑOLES 1. (89 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Sección Oficial de Cortometrajes Españoles.

- 20:00 h. Teatro Calderón. GALA CLAUSURA. SIEMPRE ES INVIERNO. (100 min). V.O. en español, inglés, francés, coreano, catalán subtitulado en español e inglés. Sección Oficial.

- 21:15 h. Cines Broadway - Sala 1. MAD BILLS TO PAY. (101 min). V.O. en inglés y español subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 21:30 h. Sala Fundos. SIEMPRE ES INVIERNO. (100 min). V.O. en español, inglés, francés, coreano, catalán subtitulado en español e inglés. Sección Oficial.

- 21:30 h. Teatro Cervantes. SIEMPRE ES INVIERNO. (100 min). V.O. en español, inglés, francés, coreano, catalán subtitulado en español e inglés. Sección Oficial.

- 21:30 h. Cines Broadway. Sala 5. EN EL CAMINO. (93 min). V.O. en español subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 21:30 h. Cines Broadway - Sala 4. CORTOMETRAJES ESPAÑOLES 2. (90 min). V.O. en catalán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial de Cortometrajes Españoles.

- 22:15 h. TEATRO CARRIÓN. MAGALLANES. (160 min). V.O. en portugués, español, tagalo y francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  2. 2 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  3. 3

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  4. 4 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  5. 5

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  6. 6

    Un frente frío dejará un Halloween y un día de Todos los Santos pasados por agua en Valladolid
  7. 7

    Ingresa en prisión un prófugo de la justicia condenado por traficar y conducir borracho
  8. 8

    Cuánto cuesta morirse en Valladolid: de los 935 euros de la incineración a los 1.165 del féretro
  9. 9

    Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  10. 10

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Programa completo de la Seminci 2025: sábado 1 de noviembre

Programa completo de la Seminci 2025: sábado 1 de noviembre