Programa completo de la Seminci 2025: sábado 1 de noviembre Consulta aquí el programa completo de la novena jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid

El Norte Valladolid Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:41 Comenta Compartir

• Sábado 1 de noviembre

- 10:00 h. TEATRO CARRIÓN. DAVID DELFÍN. MUESTRA TU HERIDA. (75 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia.

- 10:00 h. CINES BROADWAY- SALA 2. PIN DE FARTIE. (106 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Alquimias.

- 10:30 h. SALA FUNDOS. GAVAGAI. (89 min). .O. en francés, inglés y alemán subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 10:30 h. Cines Broadway - Sala 1. WARA WARA. (69 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 11:00 h. Cines Broadway - Sala 5. BELLA. (62 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales.

- 11:00 h. Cines Broadway - Sala 4. LUCÍA. (160 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Memoria y Utopía.

- 12:00 h. TEATRO CERVANTES. ESTE CUERPO MÍO. (86 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia.

- 12:00 h. Cines Broadway - Sala 3. CORTOMETRAJES 4. (94 min). V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 12:00 h. TEATRO CARRIÓN. EL AGENTE SECRETO. (158 min). V.O. en portugués, inglés, alemán subtitulada en español. Constelaciones.

- 12:15 h. Cines Broadway. Sala 5. EL DORADO (142 min). V.O. en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 12:15 h. TCines Broadway. Sala 1. BULAKNA (90 min). V.O. en Tagálog e inglés subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 12:30 h. SALA FUNDOS. MAYA, DAME UN TÍTULO. (61 min). Doblada a español. Miniminci.

- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. YES. (149 min). V.O. en hebreo subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 16:30 h. Sala Fundos- LOS MEJORES CORTOS DEL CINE EUROPEO.

- 16:30 h. Cines Broadway. Sala 2. ESTE MELANCÓLICO Y MARAVILLOSO MUNDO. (109 min). V.O. en árabe subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 17:00 h. Cines Broadway - Sala 1. EN EL CAMINO. (93 min). V.O. en español subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 17:00 h. Cines Broadway - Sala 4. EL ABRAZO DE LA SERPIENTE. (125 min). V.O. en español, portugués, alemán, catalán, latín e inglés subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 17:00 h. TEATRO CERVANTES. PENDARIPEN, LA HISTORIA SILENCIADA DEL PUEBLO GITANO. (99 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales.

- 17:15 h. Cines Broadway. Sala 5. SPACE CADET (86 min). Sin diálogo. Minimici.

- 17:30 h. Cines Broadway. Sala 3. LA FÁBRICA Y EL SEXO. (46 min). V.O. en español e italiano subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 19:00 h. Cines Broadway - Sala 3. LA RISA Y LA NAVAJA. (210 min). V.O. en portugués subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 19:00 h. Sala Fundos. EL ÚLTIMO ARREBATO. V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales.

- 19:15 h. Teatro Carrión. ORPHAN. (132 min). V.O. en húngaro subtitulada en inglés y español. Sección Oficial.

- 19:15 h. Teatro Cervantes. ¿CARA O CRUZ?. (116 min). V.O. en italiano e inglés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 19:30 h. Cines Broadway. Sala 1. MEN AT WORK. (75 min). V.O. en farsi subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.

- 19:30 h. Cines Broadway. Sala 5. BARRIO TRISTE. (88 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Punto de Encuentro.

- 19:45 h. Cines Broadway. CORTOMETRAJES ESPAÑOLES 1. (89 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Sección Oficial de Cortometrajes Españoles.

- 20:00 h. Teatro Calderón. GALA CLAUSURA. SIEMPRE ES INVIERNO. (100 min). V.O. en español, inglés, francés, coreano, catalán subtitulado en español e inglés. Sección Oficial.

- 21:15 h. Cines Broadway - Sala 1. MAD BILLS TO PAY. (101 min). V.O. en inglés y español subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 21:30 h. Sala Fundos. SIEMPRE ES INVIERNO. (100 min). V.O. en español, inglés, francés, coreano, catalán subtitulado en español e inglés. Sección Oficial.

- 21:30 h. Teatro Cervantes. SIEMPRE ES INVIERNO. (100 min). V.O. en español, inglés, francés, coreano, catalán subtitulado en español e inglés. Sección Oficial.

- 21:30 h. Cines Broadway. Sala 5. EN EL CAMINO. (93 min). V.O. en español subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 21:30 h. Cines Broadway - Sala 4. CORTOMETRAJES ESPAÑOLES 2. (90 min). V.O. en catalán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial de Cortometrajes Españoles.

- 22:15 h. TEATRO CARRIÓN. MAGALLANES. (160 min). V.O. en portugués, español, tagalo y francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.