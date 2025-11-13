Un poema iraní

El director y su época. La carrera de Abbas Kiarostami (1940-2016) estuvo alejada en sus inicios de la industria cinematográfica. Graduado en pintura ... por la universidad de Teherán, trabajó en el Centro para el Desarrollo Intelectual de los Niños, componiendo pequeñas cintas de tipo educativo. A principios de los setenta comenzó a realizar obras más largas, alejándose de la práctica didáctica y entrando en contacto con la industria. De su etapa anterior conservó siempre el interés por una vía intermedia entre el documental y la ficción, con actores no profesionales y rodajes en espacios abiertos, buscando la frescura y la naturalidad.

'A través de los olivos' Director: Abbas Kiarostami. Intérpretes: Hossein Teza, Mohamad Ali Keshavarz, Tahereh Ladanian. Irán/ Francia, 1994. Jueves, en los Broadway, a las 20:00 h.

En 1987 estrenó '¿Dónde está la casa de mi amigo?' que le abrió las puertas al cine internacional. La rodó en Koker, un pueblo del norte de Irán muy dañado después por el terrible terremoto de 1990 que dejó unos cincuenta mil muertos. Dicha película encabezó la retrospectiva que la Seminci le dedicó en 1993. Kiarostami volvió en 1992 a Koker con 'Y la vida continúa', una indagación con su característico método sobre los supervivientes de su película anterior. Y, en un nuevo rizo, rodó allí también 'A través de los 0livos', un reflejo en el contracampo de la película anterior. El prestigio internacional de Kiarostami se fue afianzando, ganando la Palma de Oro en Cannes por 'El sabor de las cerezas' (1997). Películas como 'Cinco' o 'Diez' se basaron en estrategias novedosas y experimentales. Su último éxito, 'Copia certificada', fue prohibida en Irán, a pesar de que Kiarostami siempre trató de evitar la confrontación política directa.

La película. A través de los olivos' se desarrolla durante el rodaje de otra película cuyo título no se desvela, pero que bien podría ser 'Y la vida continúa'. Comparten ambas varios actores y escenarios, y sobre todo el recuerdo del terrible terremoto que sufrió la región. Kiarostami mueve el guion en ese terreno fronterizo en el que la ficción está al servicio de otra ficción, si bien no deja de debilitar sus fronteras. El espectador lo intuirá desde el primer minuto cuando se topa con un actor mirando a cámara y presentándose: «Soy Mohamad Ali Keshavarz, el actor que hace de director». Este va contando que eligen a los actores entre gente de la región y que ahora están buscando a la protagonista. Esta ruptura frontal de la cuarta pared se acaba pronto, pues del propio rodaje surge la ayudante del director reclamándole para las pruebas de casting. No volverá a mirar a cámara con esa claridad, pero el gesto pone en guardia al espectador: «Soy un actor».

La película discurre por ese terreno movedizo del rodaje, en el que Kiarostami incrusta una auténtica perla: uno de los intérpretes seleccionados, Hossein (los actores se llaman igual que en la vida real) pretende a una chica, Tahereh, que también participa en el proyecto. Su noviazgo había sido rechazado por los padres de ella, pero fallecieron en el terremoto y Hossein ve la puerta abierta para volver a declarar su amor. Filtrado entre la repetición aburrida de secuencias, mezclado entre claquetas, cámaras, sonidistas y demás parafernalia técnica, el combate de Hossein por el amor de Tahereh recubre de una capa lírica la aspereza del rodaje y el paisaje desolado tras el terremoto. Un paisaje que en el tramo final envolverá a los amantes con la ayuda de una mirada maestra de la cámara.

La marca de autor. Fiel a sus comienzos documentalistas y a una tradición oriental de narración abierta, Kiarostami organiza su puesta en escena sin una frontera que la aísle de la maquinaria de producción. 'A través de los olivos' no solo bebe del doble juego de un rodaje, sino que incluso se abre a una nueva ruptura en la que en un momento avistamos al propio Kiarostami al frente de su equipo. También los juegos de sonido amplían la imagen hacia un contracampo invisible. Una estrategia de la que también bebió el cine posterior de este autor con piruetas diversas y atrevidas. Acordémonos del suicida de 'El sabor de las cerezas', paralizado en su decisión por el giro de 180 grados de la cámara hacia el propio equipo de rodaje.