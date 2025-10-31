El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Isabelle Renaud, Amaia Salamanca y David Verdaguer, en 'Siempre es invierno'.

Isabelle Renaud, Amaia Salamanca y David Verdaguer, en 'Siempre es invierno'.
Sección Oficial

Perdedor fatal y antihéroe simpático

La fortuna no les sonríe a los protagonistas de 'Orphan' y de 'Siempre es invierno'

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:36

Comenta

Infancia, disidencia y guerra en la Europa de mediados del pasado siglo vuelven a darse cita en la película 'Orphan', del húngaro László Nemes, director ... de la oscarizada 'El hijo d Saúl'. Otro perdedor, más humoroso, protagoniza 'Siempre es invierno', de David Trueba que clausura este sábado la 70ª Seminci. La sección oficial se cerraba por la noche con 'Yes', del israelí Nadav Lapid, a horario poco propicio a concentraciones y con un cineasta muy crítico con Netanyahu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  4. 4 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  5. 5 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  6. 6

    Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas
  7. 7

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  8. 8 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  9. 9

    El joven vallisoletano que ha escrito a Rosalía por una curiosa coincidencia y le propone un acuerdo
  10. 10

    Ingresa en prisión un prófugo de la justicia condenado por traficar y conducir borracho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Perdedor fatal y antihéroe simpático