Pequeños grandes hombres

Cédric Herrou es un granjero francés, soltero, miope, de apariencia sombría, acentuada por su barba y sus gafas, que cultiva olivos y cría gallinas en el valle cerrado de La Roya, al sur de Francia, en el límete con la frontera italiana y muy cerca de la costa. Pero, además, sin quererlo, la integridad moral de Cédric lo ha convertido en un héroe, en un protector, y en un ejemplo de acción social.

Ante su puerta, como ante la de miles de europeos, comenzó a peregrinar la cara más cruel de la vida, el goteo lamentable de refugiados que han llegado sin nada a las costas italianas, o que han cruzado el país de sur a norte con la intención de pedir asilo político en Francia o en Alemania. Herrou da de comer al hambriento y viste al desnudo con lo que tiene, consciente de que la solución de los refugiados que llegan a su finca ha de sostenerse en la legislación vigente, que concede asilo en territorio francés a todo aquel que lo pida y se hace cargo de los menores que estén solos. Sin embargo, la realidad es otra: Herrou ha comprobado que las fuerzas del orden devuelven a territorio italiano a quienes encuentran en el valle de La Roya intentando llegar a Niza con la intención de impedirles el derecho de petición de asilo en territorio francés, que les asiste. Ante semejante atropello, el campesino Herrou se enfrentará a las autoridades y sorteará todo tipo de presiones y amenazas de acabar encarcelado bajo acusaciones tan inconsistentes como la de tráfico de personas.

Pero Herrou está decidido a continuar ayudando a quienes llegan a su casa y necesitan abrigo, comida y medicinas, no sin insistir en que es el gobierno francés y las fuerzas del orden quienes delinquen y privan a los refugiados que se hallan en su territorio al derecho de asilo. 'Libre', la demoledora y palmaria película de Michel Tosca que narra la peripecia de Cédric Herrou, es testigo, en ocasiones incómodo para los agentes de la ley, no solo del cívico, generoso y valiente proceder del campesino bretón, sino de la vergonzante actitud política que retrata, en realidad, una postura tan hipócrita, demagógica y general en la Unión Europea sobre el drama de la corriente migratoria, no económica, sino política, que generan los conflictos africanos, como el libio y el nigeriano.

También Gabrielle Brady nos ha presentado su 'Island of the Hungry Ghosts' para relatarnos el intenso drama que padecen los inmigrantes que dan con sus huesos en la isla Navidad, en medio del océano Pacífico. A través del trabajo de Poh Lin, una psicoterapeuta que ofrece su servicio a algunos inmigrantes retenidos en una institución por tiempo indefinido, Brady nos desvela el trágico destino de muchos de ellos, víctimas de los tiburones, o la deprimente degeneración anímica que sufren las personas recluidas, incapaces de mantener un atisbo de esperanza.

Gabrielle Brady pretende mostrar esta cruda realidad con la ayuda considerable de un rosario alegórico acertado en un principio que puede resultar, sin embargo, cargante una vez asimilado. La migración de los cangrejos y el intenso cuidado que sus habitantes procuran para no impedir sus ciclos vitales, aunque ello afecte de forma considerable su vida cotidiana, es un acertado contrapunto frente a la reclusión forzada, y sin motivos legales, de unos inmigrantes que gozan de menos respeto a sus derechos fundamentales que los crustáceos.

Si bien la película de Gabrielle Tosca dejaba en el ambiente cierto aroma optimista, cierta esperanza ante la injusticia institucional gracias a la acción responsable y cívica individual de ciudadanos admirables como Herrou, la película aquietada, simbólica y contemplativa de Brady deja un sabor en el paladar mucho más amargo; una sensación de impotencia y de claudicación incómoda.