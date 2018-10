Tiempo de Historia: Galería de valores 'Generation Wealth'. Ayotzinapa llora la injusticia y la intemperie que le causa el desamparo institucional en una película descarnada y serena RAFAEL VEGA Valladolid Miércoles, 24 octubre 2018, 10:55

Enrique García Meza nos comparte el dolor de México con su película 'Ayotzinapa, el paso de la tortuga', que cuenta entre sus productores con Guillermo del Toro. A lo lardo de las casi dos horas de duración del documental, García Meza permite que nos empapemos de la realidad más solidaria de las escuelas normales del ámbito rural y de su comunidad de normalistas, educados con postulados de compromiso social, cooperación y sostenibilidad, así como de su antagonismo más cruel personificado por las fuerzas de seguridad que, lejos de velar por la protección del pueblo mexicano se pudren contaminadas por la corrupción política y el crimen organizado.

Nos relata García Meza, apoyado en el testimonio de los testigos supervivientes directos, la emboscada y posterior desaparición de 43 estudiantes normalistas que acudían a un acto conmemorativo. A pesar de las declaraciones oficiales que culparon de todo a delincuentes comunes, son muchas las evidencias que relacionan la emboscada y posterior desaparición a la corrupción policial vinculada con el tráfico de drogas y a la complicidad de un gobierno negligente, quizá movido por intereses espurios. A pesar de su contención y mesura, la película de García Meza no solo denuncia la desaparición impune, hasta el momento, de los jóvenes estudiantes, sino que alarga su reclamo hasta la alarma que supondría la desaparición, como pretenden las fuerzas políticas mexicanas, de las pocas escuelas normales rurales existentes, verdaderos focos de creación de ciudadanos con espíritu crítico y comprometidos con las bases sociales más depauperadas del país.

Bajo un manto excéntrico, a veces grotesco, de vanagloria ilimitada, la fotógrafa y reportera Lauren Greenfield nos muestra el fruto de uno de sus trabajos más exhaustivos durante años profundizando en el mundo del lujo y del dinero, de la apariencia y el éxito personificado en una colección de personajes de una peculiaridad sin igual. De magnates especuladores a hijos de famosos; de actrices porno a triunfadoras empresarias; de adictas a la cirugía estética a niñas objeto. Con aire desenfadado, Greenfield no tiene pudor en mostrarnos sus particulares luces y sombras a través de su familia y de si misma, a modo de penitencia, como si la realizadora quisiera conjurar así cualquier atisbo de superioridad moral que supurara la película. Porque es difícil no sentir lástima, finalmente, ante tanta desmesura, banalidad y decadencia, ante la que solo la autocrítica que sugiere la realizadora con su ejemplo puede alumbrar a una escala más accesible nuestras propias contradicciones y miserias. 'Generation Wealth' es un inmenso, meticuloso y paciente trabajo sociológico –incluso optimista– del estilo de vida americano (ya universal) y de su densidad movediza.

Por su parte, Maxim Pozdorovkin nos invita a reír, para no llorar, con su rompecabezas titulado 'Our New President', un relato montado con recortes reales de programas de noticias, en su mayoría rusos, para poner en evidencia el grado alarmante de normalización al que ha llegado la manipulación informativa. El tratamiento complejo de cualquier detalle, el análisis sesgado de una realidad inexistente, o la simple elucubración, consiguen que Hillary Clinton sea considerada por la opinión pública rusa una enferma, epiléptica o deficiente; Obama, un machista dominante, gesticulador y mendaz y Donald Trump un héroe que lucha contra la oligarquía liberal americana. La película de Pozdorovkin nos muestra la cara terrible de un nuevo periodismo que no oculta su evolución hacia un propagandismo patriótico y sin escrúpulos que, a pesar de haber nacido al amparo del Kremlin, bien pudiera propagarse sin control alguno.