'With Hasan in Gaza', de Kamal Aljafari.
Tiempo de historia

Pasos apresurados de gigante

El pasado pauta los compases de una edición marcada por la destrucción israelí de Palestina, la guerra de Ucrania y la ambición de una Rusia nostálgica

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:43

Comenta

Catorce películas, solo una de ellas fuera de concurso –ojalá haya quedado descartado, al fin, el abuso de esta licencia programática que llegó a ser ... tan frecuente hace unos años–, iluminarán las salas de Tiempo de Historia a lo largo de la 70 Seminci. Y lo harán atentas al clamor del mundo, no desde la superficie de la actualidad, tan cambiante y en estos tiempos extraños tan inverosímil, sino desde la profundidad que el cine documental es capaz de alcanzar a través de una visión serena y rigurosa del pasado.

