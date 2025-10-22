Pasos apresurados de gigante

Catorce películas, solo una de ellas fuera de concurso –ojalá haya quedado descartado, al fin, el abuso de esta licencia programática que llegó a ser ... tan frecuente hace unos años–, iluminarán las salas de Tiempo de Historia a lo largo de la 70 Seminci. Y lo harán atentas al clamor del mundo, no desde la superficie de la actualidad, tan cambiante y en estos tiempos extraños tan inverosímil, sino desde la profundidad que el cine documental es capaz de alcanzar a través de una visión serena y rigurosa del pasado.

Quizás esta inmersión en las luces de ayer nos ayude a comprender el sombrío sinsentido que sufre hoy la tierra devastada de Palestina gracias a la propuesta de Kamal Aljafari, que regresa a la Seminci después de la magnífica 'A Fidai Film', proyectada en esta misma sección el año pasado, para mostrarnos un atisbo del mundo palestino de 2001 que ha sido aniquilado. 'With Hasan in Gaza' rescata unas grabaciones de video en Mini DV que se convierten gracias a su película en un fantasmagórico testigo de cargo, un espectro persistente, acusador e indestructible. También el cineasta Abbas Fahdel ha recurrido a la espontánea inmediatez que propicia la grabación familiar para elaborar un retrato urgente de la situación en Líbano, de nuevo objetivo de las bombas israelíes, con su película 'Tales of the Wounded Land' en la que su mujer y su hija serán protagonistas y testigos de cuanto sucede en el sur de su país.

Ampliar 'Tales of the wounded land', de Abbas Fahdel.

La memoria es un ingrediente fundamental en esta edición también para Candela Soto. Su película 'Yuprē' nos propone un viaje a la obra innovadora de Guillermo Fernández-Zúñiga, un cineasta científico que vio truncado su trabajo por la guerra civil. Y lo es, sin duda, para la actriz y cineasta francesa Romane Bohringer, que intentará atar los cabos sueltos de su pasado en 'Tell Her I Love Her', dedicado a su madre, víctima del sida, en 1987.

Alexander Rodnyansky ha elaborado un colosal documento fílmico titulado 'Notes of a True Criminal' para repasar la tortuosa y atribulada historia de Ucrania del último siglo: desde la matanza de Babi Yar, durante la II Guerra Mundial, o la tragedia de Chernobil, en los estertores de la URSS, hasta la invasión rusa, tan previsible después de la caída del régimen soviético. Acaso los pasos de la historia no sean lentos, sino de gigante que requiere décadas para realizar cada uno de ellos. También recurre al ensayo Vladlena Sanda, que en su película 'Memory' tejerá con la ayuda de imágenes de archivo, recursos dramáticos y su experiencia las pisadas del mismo coloso ruso con la invasión de Chechenia.

Con estas dos propuestas, tan cercanas en su punto de vista victimario, acaso cobre una especial relevancia en esta edición la participación de Alexander Sokurov, siempre tan desmedido, sofisticado e interesante. El cineasta ruso, León de Oro de Venecia por su 'Fausto' y recordado tras aquel plano secuencia de hora y media de duración, en el Hermitage, titulado 'El arca rusa', cuya añoranza de la grandiosidad imperial no puede pasar inadvertida en este momento de himnos, proclamas y la altivez expansionista de su presidente. Quizás me equivoque, pero las cinco horas de duración que ha de importar la proyección de su película, 'Director's Diary', me han recordado, aunque bien pudiera no guardar semejanza alguna en fondo y forma, a la magnífica 'Heimat', de Thomas Heise, que pudimos disfrutar en 2020 con sus casi cuatro horas ininterrumpidas de metraje.

Aunque otros dramas sociales se desarrollen en paz, no es menor su enjundia. Así podremos comprobarlo con la película de Afioco Gnecco y Carolina Yuste, 'Este cuerpo mío', continuación de su corto 'Ciao Bambina'. Amber Fares sigue desde hace seis años a Noam Schuster Eliassi, una diplomática y comediante que afronta con sus monólogos las contradicciones del mundo palestino e israelí. Federico Veiroj propone con 'Cara a cara' una revisión personal de su obra, de su pensamiento, y de sus vivencias. Kaspar Astrup afronta el problema del aislamiento de nuestras sociedades modernas con el día a día en una especie de teléfono de la esperanza japonés.

Y el difícil momento que vive la relación del hombre y el mundo rural sobrevolará 'Las estaciones', de Fazendeiro, y 'The Tale of Silyan', de Tamara Kotevska.

Las películas