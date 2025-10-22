El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín.
Punto de encuentro

Una nutrida selección que cartografía el mundo

La segunda sección competitiva crece hasta 23 títulos por los que pasará Jeremy Irons o Willem Dafoe

Jorge Praga

Jorge Praga

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:43

Comenta

Durante muchas ediciones Punto de Encuentro fue el escaparate de autores noveles, con otra obra como máximo a sus espaldas. Desde hace un par de ... ediciones esa exigencia ha desaparecido, aunque quedan rastros de su intención con varios participantes primerizos y con otros de los que se espera la frescura y ambición propias de autores no diluidos en el engranaje de la industria. «Narrativas fluidas y miradas personales que componen una cartografía urgente del cine y el mundo contemporáneos», reza la presentación de la sección. Donde sí hay variación es en las dimensiones: de la quincena habitual de obras se ha pasado a ¡23! Es la política del festival, un árbol que gana en ramas y en peso sin salirse de su diminuta parcela semanal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  3. 3

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  4. 4

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  5. 5

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  6. 6

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  7. 7

    La estación de autobuses cumple medio año de incómodas obras sin visos de una nueva
  8. 8 Herido un hombre de 52 años al volcar una furgoneta a las afueras de Íscar
  9. 9

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras
  10. 10 Dos mujeres heridas en una colisión entre un autobús urbano y un coche en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una nutrida selección que cartografía el mundo

Una nutrida selección que cartografía el mundo