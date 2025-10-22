Una nutrida selección que cartografía el mundo

Durante muchas ediciones Punto de Encuentro fue el escaparate de autores noveles, con otra obra como máximo a sus espaldas. Desde hace un par de ... ediciones esa exigencia ha desaparecido, aunque quedan rastros de su intención con varios participantes primerizos y con otros de los que se espera la frescura y ambición propias de autores no diluidos en el engranaje de la industria. «Narrativas fluidas y miradas personales que componen una cartografía urgente del cine y el mundo contemporáneos», reza la presentación de la sección. Donde sí hay variación es en las dimensiones: de la quincena habitual de obras se ha pasado a ¡23! Es la política del festival, un árbol que gana en ramas y en peso sin salirse de su diminuta parcela semanal.

Algunos títulos se defienden por sí solos apoyados en caras conocidas o temas atractivos. Es el caso de 'Palestine 36', que nos llama desde su título a la tierra de más rabiosa y desgraciada actualidad. Su directora, Annemarie Jacir, ha sido candidata a los Oscar por Palestina con sus tres trabajos anteriores. En este se adentra en un tema clave para entender algo del conflicto actual, el fin del Protectorado Británico. Lleva además nombres ilustres en el reparto: Jeremy Irons, Liam Cunningham, y en el equipo técnico sobresale Hélène Louvart, directora de fotografía de 'Romería'. También destaca la presencia del alemán Ulrich Köhler, Oso de Plata en 2011. Presenta 'Gavagai', estrenada en el último Festival de Nueva York y en la que incide en problemas tan vigentes como el racismo y colonialismo a través de una puesta en escena de 'Medea', nada menos. El otro participante alemán es Julian Radlmaier que, con 'Phantoms of July', se adentra de la mano de cuatro mujeres en temas ligados a la cultura y la filosofía germánica, aligerados por la promesa del influjo de Eric Rohmer. Y otro nombre conocido que veremos en las pantallas (por desgracia no en las calles de Valladolid) es el de Willem Dafoe, protagonista de 'The Souffleur', coproducción de Austria y Argentina dirigida por el bonaerense Gastón Solnicki. Es su tercera obra dedicada a Viena, ciudad que se beneficia de la fotografía de Rui Poças, colaborador habitual de Miguel Gomes.

La presencia española, escasa y de poca relevancia en la larga trayectoria de esta sección, se alarga hasta tres títulos, prometedores y juveniles. El albaceteño Gabriel Azorín anduvo con la ECAM por anteriores ediciones del festival, se fogueó en el Colectivo lacasinegra y ahora nos trae su primer largo, 'Anoche conquisté Tebas', premiado en el festival de Venecia y ambientado en unas antiguas termas romanas. Lucía Aleñar Iglesias, una joven directora residente en Los Ángeles, construye su debut en el largometraje desde una experiencia anterior en el corto, ambos bajo el título de 'Forastera', que fue estrenado y premiado en el festival de Toronto. El descubrimiento de la vida por la protagonista, bajo el influjo del paisaje mallorquín, tiene como guía al gran Lluís Homar, otro nombre de postín en el festival. 'Olivia y el terremoto invisible' cierra la participación española, bien que coproducida con Francia, Bélgica, Suiza y Chile. Una película de animación realizada por Irene Iborra Rizo con la exigente técnica de 'stop motion', en la que la mirada de una niña muestra las dificultades de su familia desahuciada y en el paro. Las reconocibles voces de Jordi Évole y Emma Suárez darán sal y pimienta a los muñecos animados.

De Portugal, tan cerca y tan lejos, llegan dos películas. 'La risa y la navaja' es una mastodóntica producción de 210', duración que pone en guardia a cualquier espectador si no fuese porque su acogida crítica en Cannes colocó a su director, Pedro Pinho, en cabeza de las listas. Su tema es una vuelta más a la relación colonial, en este caso con Guinea Bissau. 'The Luminous Life' supone el debut de Joao Rosas, aunque enlaza con una serie de cortos en los que exploraba la vida de Nicolau, a quien vuelve a conceder el papel protagonista.

Del resto de las películas señalemos al menos dos, para acabar: la italoamericana '¿Cara o Cruz?', empeñada en rescatar el paso de Buffalo Bill por Roma en 1890. Y la iraní 'Between Dreams an Hope', cuya directora, Farnoosh Samadi, dejó perdurable huella en el festival con 'La regla de los 180º', premiada hace cinco años en Punto de Encuentro. Además, obras de Líbano, Polonia, Hungría, México, Eslovenia, Austria, Bélgica, Francia, Colombia… y EEUU, claro.

Las películas