Javier H. Estrada, jefe de Programación de Seminci, en el teatro Calderón. Rodrigo Jiménez

Cómo hacer que los nuevos públicos vayan a Seminci: «A los cineastas les interesan más las preguntas de los adolescentes»

El festival suma este año más de 360 acreditados de diferentes universidades de España en una edición que vuelve a buscar la mirada de los jóvenes

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:02

Comenta

Es verdad que se les ve más por la calle. Fáciles de identificar, además. Programa en mano y acreditación colgada al cuello. Están mucho por ... el entorno de la calle Santiago, a medio camino entre el teatro Carrión y el Zorrilla. Durante estos días son su segunda casa, casi la primera. «Este año tenemos más de 360 acreditados de universidades de fuera de Valladolid», dice Javier H. Estrada, jefe de Programación de Seminci. Parte de que la ciudad tenga este aspecto es por el trabajo que realiza su departamento, responsables de los proyectos programados durante estos días. «Ya desde enero estamos viajando a diferentes festivales y a lo largo del año vemos unas 3.700 películas que concluyen en Valladolid en un programa de 225 trabajos entre largometrajes y cortos», añade.

