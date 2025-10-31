Cómo hacer que los nuevos públicos vayan a Seminci: «A los cineastas les interesan más las preguntas de los adolescentes»

Es verdad que se les ve más por la calle. Fáciles de identificar, además. Programa en mano y acreditación colgada al cuello. Están mucho por ... el entorno de la calle Santiago, a medio camino entre el teatro Carrión y el Zorrilla. Durante estos días son su segunda casa, casi la primera. «Este año tenemos más de 360 acreditados de universidades de fuera de Valladolid», dice Javier H. Estrada, jefe de Programación de Seminci. Parte de que la ciudad tenga este aspecto es por el trabajo que realiza su departamento, responsables de los proyectos programados durante estos días. «Ya desde enero estamos viajando a diferentes festivales y a lo largo del año vemos unas 3.700 películas que concluyen en Valladolid en un programa de 225 trabajos entre largometrajes y cortos», añade.

Pero claro, elegir supone descartar, y eso tiene sus claves. «Debemos aunar diferentes voces. Tenemos un equipo de programadores brillante. Hablamos mucho de las películas y nunca se trata de seleccionar lo que te gusta, sino lo que crees que es armónico en conjunto. Pensar en términos de un programa que refleje las inquietudes de nuestro mundo a través de películas y también acompañadas del cine del pasado, como sucede este año con el ciclo de la Controversia, una de las situaciones más ambiciosas que ha habido sobre la cuestión de la conquista. El diálogo entre el pasado y el presente es fundamental en nuestra labor», concreta el jefe de Programación del festival.

En todo este proceso tienen que tener en cuenta al público y ahí entran también los espectadores del futuro. El ejemplo más directo de esta labor son los títulos que integran la sección de Seminci Joven, conformada por 21 trabajos. Aquí entran largos, cortos, cintas actuales y clásicas. Reflejo de esto último es la proyección de 'Al final de la escapada', de Jean-Luc Godard, que casa además con la presencia en el festival de 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater, también dentro de esta sección.

«Para entender el cine del presente hay que tener un mínimo de conocimiento de su historia y Seminci Joven es uno de esos espacios privilegiados. Elegimos las películas con mucho cuidado, con mucho pensamiento, pero sin paternalismo. La mayoría de las películas que están en esta sección forman parte de otras competiciones del festival. Consideramos al público joven como uno exigente, que acepta los retos. Un público curioso».

Su curiosidad es importante también para los directores que presentan sus trabajos en el festival. «Los cineastas agradecen esa mirada nueva, les interesan más las preguntas de los adolescentes, de una generación que pensamos, de forma errónea, no es inquieta, receptiva al cine. Creo que es una percepción equivocada. Mis estudiantes -el director de programación también es profesor en la Universidad Camilo José Cela y en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid- tienen una gran sensibilidad y curiosidad. Entre los jóvenes encontramos miles de ellos que quieren otra forma de mirar al cine y a la vida».

Imágenes insólitas

A la programación que busca suscitar el interés del nuevo público se suma la Ruta UVA, que se concreta en un itinerario de diez proyecciones y encuentros por diferentes secciones y sedes del festival. «Una iniciativa preciosa, que es de las que más ilusión me hace preparar. Los estudiantes que se han inscrito están viendo un exponente muy real de qué es Seminci, en cuanto a qué películas queremos mostrar, con qué inquietudes, temáticas y qué estéticas». Buscar un cine que hable de los problemas actuales pero con estéticas innovadoras. «Vivimos en un mundo inundado de imágenes, de redes sociales, televisión, YouTube. El cine tiene que dar algo más y el programa refleja que todavía es el arte que encuentra imágenes insólitas y eso para el público joven es fundamental», explica el jefe de Programación.

Por todo esto, Javier H. Estrada define a la Seminci Joven como una de las «más estimulantes» para el equipo de programación. «El interés de gente joven en Seminci se percibe en todos los ámbitos. En los restaurantes, en los bares, en los cines, los hoteles. Creo que estos días la ciudad ha rejuvenecido, es importante ese flujo de personas que vienen con ilusión a Valladolid estos días. Miles de personas que han venido aquí para ver cine, sin más. A ver cine».