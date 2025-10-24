El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, charla con el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, a la entrada del Teatro Calderón minutos antes de la inauguración del festival.

El ministro de Cultura anuncia una ayuda directa de 150.000 euros anuales a la Seminci

El festival contaba hasta la fecha con una subvención estatal de 105.000 euros

El Norte

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:54

Comenta

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado hoy que su departamento dará una ayuda directa de 150.000 euros anuales a la Semana Internacional de Cine de Valladolid. El anuncio lo ha realizado durante la inauguración del festival, que este año alcanza su edición número 70.

El objetivo de esta subvención directa es contribuir al crecimiento del festival, para que siga «consolidándose como un referente en el ámbito de los festivales de cine españoles y europeos», se señala en un comunicado del ministerio. Hasta este momento, la Seminci contaba con una ayuda en concurrencia competitiva por un importe de 105.000 euros; a partir de la próxima edición esta ayuda se incrementará en casi un 50%, hasta los 150.000 euros, y tendrá carácter fijo y anual.

Urtasun señaló que «Valladolid y la Seminci son un ejemplo de cómo la cultura puede ser motor de cohesión territorial, de empleo y de pensamiento crítico». Y añadió que «el Ministerio de Cultura va a seguir estando al lado de quienes hacen posible que eso ocurra».

La Seminci se ha inaugurado hoy con la proyección del largometraje 'Tres adioses', de Isabel Coixet, una de las películas que compite en la Sección Oficial por la Espiga de Oro. Este año, el festival proyectará 224 películas procedentes de hasta 56 países.

