Mika Kaurismäki clausurará la 64ª Seminci con la comedia 'Master Cheng' Un fotograma de 'Master Cheng', película de Mika Kaurismäki. El festival recordará Woodstock, la Guerra Civil, el aniversario de 'El crimen de Cuenca' o el de Chaplin con proyecciones especiales EL NORTE Valladolid Viernes, 4 octubre 2019, 12:28

Mika Kaurismäki (Helsinki, Finlandia, 1955) es uno de los directores habituales de la Seminci, donde ha participado en cinco ocasiones, la primera en la 50ª edición, cuando presentó el documental 'Brasileirinho', dentro de Tiempo de Historia. Además, ha participado en cuatro ocasiones en la Sección Oficial: 'Los reyes magos' (2008), 'Hermanos' (2011), 'Rumbo al Norte' (2012) y 'The Girl King' (2015). En esta 64 edición clausurará la Sección Oficial, fuera de concurso, con la comedia 'Master Cheng'.

Nacido en Helsinki en 1955, Mika Kaurismäki estudió Cinematografía en la Hochschule für Film und Fernsehen de Múnich entre 1977 y 1981. Debutó en el cine con 'Liar' (1980), donde su hermano Aki realizó el guion y participó como actor. Esta película marcó el inicio de la trayectoria cinematográfica de ambos, responsables de la creación de una nueva era del cine de Finlandia. Fue cofundador de las productoras Villealfa Film Productions (1981) y Marianna Films Oy (1987), así como del Midnight Sun Film Festival (1986).

Su extensa filmografía abarca 37 títulos, entre cortometrajes, documentales, series de televisión y largometrajes de ficción. Kaurismäki es autor, entre otros títulos, de 'Helsinki Napoli All Night Long' (1987), 'Zombie y el tren fantasma' (1991) o 'Tigrero: A Film That Was Never Made' (1994).

Pilar Miró y Pedro Olea

Además la Semana Internacional de Cine de Valladolid programará una serie de sesiones cinematográficas para conmemorar diferentes aniversarios como los del nacimiento de Charles Chaplin, los de rodajes de títulos que han marcado una época en cine español como 'El crimen de Cuenca' o 'El bosque del lobo', acontecimientos históricos como el final de la Guerra Civil y la de Cuba, la celebración del mítico festival de Woodstock o la fundación de la Agencia EFE.

La Seminci celebrará tres aniversarios puramente cinematográficos. Por un lado, el festival exhibirá el documental 'Regresa El Cepa', de Víctor Matellano, que revive los sucesos en torno a la película 'El crimen de Cuenca', de cuyo rodaje se cumplen 40 años, y el escándalo generado por su estreno, con el secuestro de las copias y el procesamiento de su directora, Pilar Miró.

El festival también recordará el 40 aniversario del rodaje de la película 'El bosque del lobo', de Pedro Olea, al que se rendirá un homenaje durante la Gala del Cine Español.

Pedro Olea, al que la 51 Seminci dedicó un ciclo es uno de los mayores cineastas de la generación de los 70, autor de algunos de los títulos más recordados del cine español, como 'No es bueno que el hombre esté solo' (1973), 'Pim, Pam, Pum... ¡fuego!' (1975) y 'Un hombre llamado Flor de Otoño' (1978), entre otros.

'El bosque del lobo', estrenado en la Semana como 'El bosque de Ancines', consiguió el premio San Gregorio de la Semana de Cine Religioso, uno de los primeros galardones de la carrera de Olea y cuyo éxito en Valladolid fue clave para que no se prohibiese un filme que reflejaba la 'España negra' y mezclaba supersticiones y religión.

Además, la Seminci colabora por octavo año con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León para fusionar cine y música con la proyección del clásico del cine mudo 'Tiempos modernos', con la que el festival quiere recordar el 120 aniversario del nacimiento de su director Charles Chaplin.