Matt Dillon recibirá la Espiga de Honor en la gala inaugural de la Seminci

El actor estadounidense Matt Dillon recibirá la Espiga de Honor de la 63 Semana Internacional de Cine de Valladolid como reconocimiento a una extensa carrera que atesora títulos tan destacados como 'Rebeldes', 'La ley de la calle', 'Drugstore Cowboy', 'Todo por un sueño', 'Beautiful Girls', 'Algo pasa con Mery o Crash'. A lo largo de casi cuatro décadas, Matt Dillon ha pasado de ídolo adolescente a actor fetiche del cine independiente, además de demostrar su gran talento y versatilidad como actor en thrillers, dramas y comedias.

Entre otros, ha trabajado bajo las órdenes de directores como Francis Ford Coppola, Gus Van Sant, Anthony Minghella, Cameron Crowe, Ted Demme, Frank Oz, John MacNaughton, Paul Haggis, M. Night Shyamalan o Lars Von Trier, además de escribir y protagonizar en 2002 La ciudad de los fantasmas, su único título como director hasta el momento.

Fotos Las películas de Matt Dillon

Matt Dillon acudirá a Valladolid el sábado, día 20 de octubre, para participar en la Gala de Inauguración y recibir la Espiga de Honor del Festival.

La Seminci ha programado varios títulos protagonizados por el actor norteamericano. La primera aparición de Dillon en el festival fue en la 39 Seminci con Target (Agente doble en Berlín, 1994), dentro del ciclo dedicado al realizador Arthur Penn, que protagonizaba junto a Gene Hackman. Dos años después, en la 41 Semana, la Sección Oficial programó a concurso Grace of My Heart (Corazón rebelde, 1996), de Allison Anders, donde Dillon daba vida a un músico atormentado. En 2006, Dillon narraba Once In A Lifetime: The Extraordinary Story Of the New York Cosmos (La increíble (pero auténtica) historia del mítico equipo de fútbol New York Cosmos, 2006), de Paul Crowder y John Dower, documental que clausuró la 51 edición. El actor se asomará una vez más a las pantallas de Seminci con Head Full of Honey, filme que protagoniza con Nick Nolte, cuyo estreno mundial tendrá lugar en la clausura de la 63 Seminci.

Descubierto en su instituto por un cazatalentos cuando era adolescente, Matt Dillon (New Rochelle, Nueva York, 1964) se convirtió en uno de los actores adolescentes más populares de Estados Unidos de los ochenta cuando Francis Ford Coppola lo reclutó para las películas The Ousiders (Rebeldes, 1983) y Rumble Fish (La ley de la calle, 1983), adaptación cinematográfica de las populares novelas de Susan Eloise Hinton.

Dillon había iniciado su carrera unos años antes. Debutó en el cine a la edad de 15 años en la película dirigida por Jonathan Kaplan Over The Edge (1979), a la que siguió Little Darlings (1980), de Ronald F. Maxwell. Ese mismo año, Dillon coprotagonizó My Bodyguard (1980), de Tony Bill y, dos años después Tex, una adaptación de la popular novela de S.E. Hinton dirigida por Tim Hunter, interpretación que le valió numerosas críticas positivas.

De la mano de Coppola, Dillon protagonizó otras dos adaptaciones cinematográficas de S.E. Hinton. En The Outsiders compartía cartel con Patrick Swayze, Ralph Macchio, Rob Lowe, Tom Cruise, Emilio Estévez y C. Thomas Howell. En Rumble Fish, Dillon interpretó a Rusty James, un joven matón. Las películas alcanzaron gran popularidad y convirtieron a Dillon uno de los actores más importantes de su generación.

Dillon cambia de registro con la comedia The Flamingo Kid (1984), de Gerry Marshall, y en los años sucesivos empezó a interpretar personajes más adultos, hasta llegar a 1989, cuando da vida a un drogadicto en Drugstore Cowboy, de Gus Van Sant. A partir de ese momento, Matt Dillon se decanta por papeles ricos en matices, como el ambicioso y calculador asesino de A Kiss Before Dying (Bésame antes de morir, 1991), de James Dearden, o Singles (Solteros), segundo trabajo de Cameron Crowe y uno de los grandes éxitos del cine independiente estadounidense de los 90.

En esa década, Dillon demuestra su versatilidad en títulos como The Saint of Fort Washington (Ángeles sin cielo, 1993), de Tim Hunter; Mr. Wonderful (Un marido para mi mujer, 1994), de Anthony Minghella; Golden Gate (1994), de John Madden, To die for (Todo por un sueño, 1995), su reencuentro con Gus Van Sant, y el drama musical Grace of My Heart (1996), de Allison Anders, programada en la Sección Oficial de la 41 Seminci. Matt Dillon avala con su presencia la recordada Beautiful Girls (1996), de Ted Demme, y aparece en las populares comedias In & Out (1997), de Frank Oz, y There Something About Mary (Algo pasa con Mary, 1998), de Bobby & Peter Farrelly, y el thriller erótico Wild Things (Juegos salvajes, 1998), de John MacNaughton.

En 2002 estrena uno de sus proyectos más personales: el thriller policiaco City of Ghosts (La ciudad de los fantasmas), que escribe, dirige y protagoniza junto a Jamen Caan, Natascha McElhone y Gerard Depardieu. En 2004, Dillon da vida a un policía amargado e intolerante en Crash, de Paul Haggis. La película, que explora varias historias que se entrecruzan en Los Ángeles, gana el Oscar a la Mejor Película y otorga a Dillon su primera nominación al Oscar en la categoría como Actor Secundario, así como al Globo de Oro y al BAFTA. Finalmente, logra el Premio del Sindicato de Actores por su interpretación compleja del oficial de policía con prejuicios.

Tras Crash, Dillon alterna títulos como Factotum (2006), de Bent Hamer, donde se convierte en el alter ego ficticio del escritor Charles Bukowski, con comedias familiares como Herbie Fully Loaded (Herbie: a tope, 2005), de Angela Robinson; You, Me and Dupree (Tú, yo y ahora... Dupree, 2006), de Anthony & Joe Russo, o Old Dogs (Dos canguros muy maduros, 2009), de Walt Becker; dramas como Nothing But the Truth (Nada más que la verdad, 2008), de Rod Lurie, y thrillers como Takers (Ladrones, 2010), de John Luessenhop.

En 2015, Dillon interpretó a un agente del Servicio Secreto que busca a dos compañeros que han desaparecido misteriosamente en una pequeña ciudad de Idaho en la aclamada serie Wayward Pines, dirigida por M. Night Shyamalan. Sus últimos trabajos llegarán próximamente a los cines: la película de Lars von Trier The House That Jack Built (2018), y Head Full of Honey (2018), de Til Schweiger, cuyo estreno mundial tendrá lugar en la gala de clausura de la 63 Seminci.

Con la primera, en la que da vida a un asesino en serie, logró muy buenas críticas en el último Festival de Cannes. En las últimas semanas, Dillon ha recorrido Europa con Lars Von Trier promocionando la película. En Head Full of Honey, que clausurará la 63 edición de Seminci, Dillon interpreta el papel del hijo de un paciente de Alzheimer, al que da vida Nick Nolte, que acaba de quedarse viudo tras 50 años de matrimonio, y decide ir a un último viaje por carretera a Venecia con su nieta.

El primero en anunciar la noticia ha sido Óscar Puente, alcalde de Valladolid, a través de su cuenta de Twitter.

En 1990 vi a @MattDillon en “Drugstore Cowboy” en V.O. en los desparecidos cines Groucho. Estaba soberbio. El sábado le saludaré en la alfombra verde de @SEMINCI antes de que reciba su Espiga de Honor. pic.twitter.com/Cz3COioauG — Oscar Puente (@oscar_puente_) 18 de octubre de 2018

Puente ha recordado cuando pudo disfrutar de Dillon en 'Drugstore Cowboy' en la Seminci de 1990.

Este año también recibirán su Espiga de Honor en la Seminci la directora alemana Margarethe Von Trootta, el cineasta iraní Mohammad Rasoulof, el director Juan Antonio Bayona, la directora Icíar Bollaín, el actor Eduard Fernández, el cineasta Antonio Giménez-Rico y el programa de TVE 'Versión Española'.